نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ20 ألف ريال.. سيارات لاندكروزر في السعودية بسعر وحالات مفاجأة في المقال التالي

تعد لاندكروزر هي وحش سيارات الدفع الرباعي في المملكة العربية السعودية، وهناك حالات نظيفة لموديلات قديمة خاصة موديل عام 2000 وبأسعار خرافية وحالات ممتازة، وتقدم شركة تويوتا اليابانية المالكة لسيارة لاند كروزر موديلات أخرى من سيارات الدفع الرباعي منها تويوتا راف فور وكذلك تويوتا فورتشنر، برادو، وتقدم لاند كروزر باختلاف موديلاتها حتى القديمة وكذلك الحديثة قوة جر رهيبة وهي ما يجعل السيارة مناسبة لجميع الاستخدامات تقريبا. بـ20 ألف ريال.. سيارات لاندكروزر في السعودية بسعر وحالات مفاجأة توجد سيارة لاندكروزر موديل 2000 في الشرقية، وقود السيارة البنزين، ممشى السيارة أكثر من 300 ألف كم.

وفي الوقت نفسه السيارة فئة فل كامل v8، وتحتوي على الدبل، قير السيارة اتوماتيكي ويعمل بدون ملاحظات.

حالة المحرك جيدة ولا يحتاج إلى أي صيانة باستثناء الصيانات الدورية.

لون السيارة هو الأبيض الأوف وايت وتحتوي على فتحة سقف وحالة البودي من الخارج بحالة جيدة.

إطارات السيارة بحالة ممتازة وهي قادرة على العمل حتى 10 آلاف كيلومتر إضافية على ممشى السيارة.

سوم السيارة هو 20 ألف ريال سعودي. سيارات لاند كروزر بأسعار مذهلة وبودي بحالة جيدة كذلك هناك حالة لاند كروزر في الرياض، السيارة موديل 2000، قير السيارة اتوماتيكي، الممشى 300 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه السيارة مصدومة في الرفرف الخلفي والأمامي جهة اليسار وتم تغييرهم في الوكالة.

حالة بودي السيارة بدون ملاحظات شكلا، لون البودي هو الفضي، جميع زجاج السيارة يعمل بشكل جيد وليست عليه ملاحظات.

سوم السيارة هو 16 ألف ريال وهو قابل للزيادة، حالة المحرك والقير جيدة. تويوتا لاند كروزر في المملكة العربية السعودية بأسعار مفاجأة وسعر عكس التوقع السيارة في مكة وموديلها هو 2000، نوع الوقود بنزين، الممشى 495 ألف كليومتر.

وفي الوقت نفسه السيارة المحرك يحتاج إلى صيانة جلد البلوف، السيارة مرشوشة من جهة اليمين واليسار.

سعر السيارة هو 26 ألف ريال سعودي، البدل متاح، السيارة لونها أبيض والجنوط الخاصة بها بالشكل القديم.

بودي السيارة والمصابيح الأمامية والخلفية وحالة التابلوه والفرش الداخلي ليست عليهم ملاحظات.

المرايا الجانبية للسيارة لا تحتاج على أي خدوش وهي تعمل بصورة ممتازة. عمر شويل - جدة بـ20 ألف ريال.. سيارات لاندكروزر في السعودية بسعر وحالات مفاجأة - ثقفني

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