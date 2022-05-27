يسعى البعض من السعوديين إلى عرض سيارات مستعملة للتقبيل في السعودية بدون مقابل بسعر تنازل رخيص الثمن. وسنستعرض مجموعة من السيارات المعروضة للتنازل والتي تشمل العديد من الموديلات مثل دودج تشارجر وتويوتا وهيونداي. وكذلك بي إم دبليو وأيضًا سيارات كيا.

سيارات مستعملة للتقبيل في السعودية بدون مقابل سعر تنازل رخيص

من السيارات المستعملة للتقبيل سيارة دودج تشارجر 2021 اوتوماتيك معروضة في الرياض اوتوماتيك الممشى ما بين 10000-19999 سعر التنازل 9500 ريال سعودي. القسط الشهري 2222 ريال سعودي. كما معروض سيارة تويوتا يارس 2019-y- بيع اقساط فقط موجودة في جدة. تويوتا. اوتوماتيك موديل 2019 السيارة للتنازل. الممشى ما بين 20000-29999 كيلومتر. سعر التنازل 2136. القسط الشهري 1288 ريال سعودي. كذلك معروض سيارة تويوتا كامري 2017 لميتد بيع تمويل في جدة تويوتا سعر التنازل 2798 ريال سعودي. والقسط الشهري 1812 ريال سعودي.

اسعار سيارات مستعملة للتقبيل في السعودية بدون مقابل سعر تنازل رخيص

اعزائي القراء معروض في مدينة الرياض هيونداي سنتافي 2021. اوتوماتيك موديل 2021 ممشى ما بين 10000-19999 كيلومتر وسعر التنازل بدون مقابل. أما القسط الشهري 2207 ريال سعودي. كما نعرض سيارة تويوتا كامري 2020 بيع تمويل فقط فل في جدة. اوتوماتيك والممشى ما بين 150000-159999. سعر التنازل 3952 ريال سعودي. والقسط الشهري 2124 ريال سعودي. ونعرض بي إم دبليو الفئة الثالثة 2022 في الرياض اوتوماتيك. السيارة للتنازل بدون مقابل. القسط الشهري 3300 ريال سعودي . والممشى 10000-19999 كيلو متر. كذلك معروض هيونداي إلنترا 2020 في جدة اوتوماتيك والممشى ما بين 40000-49999 سعر التنازظل 10000 ريال سعودي. والقسط الشهري 1227 ريال سعودي.

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