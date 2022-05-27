نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع بأسعار لا تصدق بداية بــــ 12 ألف ريال سعودي وبمواصفات رائعة أغتنم الفرصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع، تمكن سوق السيارات المستعملة بالوقت الحالي من الحصول على اهتمام الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين بها، وأصبح محط أنظار للكل وذلك لأهمية السيارات لمساعدتهم لسد حوائجهم، لذلك نوضح لكم في مقالنا على موقع ثقفني ملف شامل بأسعار السيارات ومواصفاتها، فتابعونا.

سيارات مستعملة للبيع بأسعار لا تصدق بداية بــــ 12 ألف ريال

الكثير بالمملكة العربية السعودية يرغبون في اقتناء سيارات مستعملة وخاصة سيارات ماركة فورد بكافة موديلاتها، حيث تعتبر من أكثر السيارات المطلوبة بسوق السيارات والكثير يرغبون في الحصول عليها وبسعر مناسب، وفيما يلي نوضح الأسعار والمواصفات.

سيارة فورد إكسبلورر 2010 مستعملة للبيع

بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية سيارة فورد إكسبلورر موديل 2010 للبيع، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

عداد الممشي 336 ألف كيلو متر.

ستة سليندر وأربعة أبواب.

وسائد هوائية، إنذار لمنع السرقة.

مقود كهربائي ومصنوع من الجلد.

نوافد كهربائية – أمامية و خلفية.

سعر السيارة 12 ألف ريال سعودي.

للتواصل الاتصال على الرقم 966115202757+.

للبيع سيارة فورد فليكس 2010 مستعملة

متوفر للبيع بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية سيارة ماركة فليكس موديل 2010، مواصفات السيارة:

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

عداد الممشي بالسيارة 220 ألف كيلو متر.

ستة سليندر، وسائد هوائية.

ABS نظام الفرامل المانعة للإنغلاق.

ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال.

مقود السيارة كهربائي ومصنوع من الجلد.

حامل النظارات الشمسية فوق الرأس.

سعر السيارة 15 ألف ريال سعودي.

للتواصل الاتصال على الرقم 966115202757+.

سيارة مستعملة فورد إكسبلورر 2010 للبيع

بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية معروض للبيع سيارة فورد فئة إكسبلورر موديل عام 2010، مواصفات السيارة هي:

ناقل حركة أوتوماتيكي.

عداد الممشي بالسيارة 225 ألف كيلو متر.

مرايا جانبية للأبواب مع إشارة إلتفاف.

خمسة باب وستة سليندر.

وقود السيارة البنزين.

وسائد هوائية.

مصابيح أمامية أوتوماتيكية.

سعر السيارة 15 ألف ريال سعودي.

للتواصل الاتصال على الرقم 966569106955+.

سيارة مستعملة فورد اكسبدشن 5.4L XLT 2006 للبيع

متوفر بمدينة الرياض بالمملكة السعودية للبيع سيارة فورد مستعملة اكسبدشن موديل 2006، ومواصفات السيارة هي: