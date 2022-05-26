بسعر 10 آلاف سيارات نيسان مستعملة بالإمارات أرخص سيارات مستعملة بحالة ممتازة، يوجد الكثير من السيارات داخل الإمارات العربية المتحدة ولكن الأكثر شهرة داخل الإمارات هي سيارة نيسان التي تحتل مركز قوي في نسبة المبيعات كل عام، وتناسب أيضاً عشاق السيارات كما إنها مناسبة جدا للطرق الوعرة والتقلبات الجوية من دون أن تحتاج إلى تصليحات بشكل متكرر فهي من السيارات المريحة، فإنها تمتاز بهيكل صلب له القدرة على اجتياز مختلف تضاريس مهما كانت، واليوم جهزنا لكم اقوى عروض لبيع سيارات مستعملة من نيسان داخل الإمارات بسعر أقل من 15 ألف درهم.

سيارة نيسان مستعملة بالإمارات بأرخص سعر في سوق السيارات

تعتبر سيارة نيسان من السيارات اليابانية الذكية تمتاز بتقنيات التنقل وتحافظ على سلامة السائق وتجعله يتواصل مع عالم بشكل أكبر، وتعتبر من السيارة الاعتمادية في الأسواق الموفرة في كل الأحوال.

سيارة نيسان ألتيما إصدار عام 2009 مستعملة للبيع

متاح للبيع في كبرى مواقع السيارات لبيع مستعمل سيارة نيسان إصدار عام 2009. سيارة نيسان ألتيما بحالة ممتازة للبيع في مدينة الشارقة. السيارة نيسان ألتيما اللون الخارجي لها أحمر لامع. ناقل الحركة للسيارة نوع القير CVT.

مواصفات ومزايا سيارة نيسان ألتيما 2009 وسعرها

السيارة بها شاشة لعداد الممشى سجلت قراءة بنحو 27.500 كيلو متر.

نوع وقود السيارة المستخدم بالمحرك البنزين.

تاريخ حوادث السيارة قليل جدا ناتج عن الاستعمال.

نوع الدفع أو الجر لعجلات السيارة دفع أمامي.

محرك السيارة نيسان ألتيما يعمل بقوة 2500 CC.

سعر السيارة نيسان ألتيما تبلغ نحو 10.500 درهم إماراتي.

سيارة نيسان صني كلاسيك إصدار عام 2012 مستعملة

للبيع في كبرى مواقع بيع السيارات المستعملة سيارة نيسان صني كلاسيك. سيارة نيسان صني كلاسيك موديل 2012 للبيع بحالة ممتازة. اللون الخارجي للسيارة تأخذ لون فضي رمادي.

مواصفات ومزايا سيارة نيسان صني وسعرها

عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة سجل نحو 175.000 كيلو متر.

ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك.

وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين.

مكان بيع السيارة في الجداف، تاريخ حوادث قليل جدا.

السيارة بها القليل من التلف نتيجة حوادث والاستخدام القليل.

سعة محرك السيارة يعمل بقوة 1500 CC.

عدد مالكي السيارة نيسان صني كلاسيك 2 مالك.

سعر السيارة نيسان صني 2012 تبلغ نحو 10.200 درهم إماراتي.

سيارة نيسان مورانو طراز عام 2006 مستعملة للبيع

سيارة نيسان موارنو إصدار 2006 واستخدمت في نفس العام. محرك السيارة نيسان مورانو يعمل بقوة 3500 CC. مرايات كهربائية، مشغل اسطوانات، زر تشغيل.

مواصفات السيارة نيسان مورانو 2006 وسعرها