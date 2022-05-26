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عمر شويل - جدة سيارات للتنازل لظروف السفر من غير مقابل أو شروط والقسط مُريح، تتوفر للتقبيل سيارة هيونداي النترا 2021 بنزين، محرك 4 سلندر 1600 سي سي قوة 128 حصان قير اوتوماتيك والممشى 21 الف كيلو متر، السيارة بالكامل بحالة الوكالة 100%. تتميز بحساسات خلفية، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، عجلة قيادة رياضية مزودة بخواص تحكم في تشغيل البلوتوث والوسائط ومثبت السرعة، مكيف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي و4 مكبرات الصوت، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، مقاعد مخمل، تم تركيب عازل حمايه وتظليل للسيارة بالكامل. السيارة متوفرة للتنازل سداد مبكر لظروف السفر بمدينة حائل، قيمة التكييش 64 ألف ريال لبنك البلاد.

سيارات للتنازل بدون مقابل لظروف السفر

تتوفر للتقبيل سيارة تويوتا كامري 2021 فل كامل تبترونيك بنزين، محرك 6 سلندر 3500 سي سي قوة 297 حصان قير اوتوماتيك و الممشي 13 الف كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية وامامية، كاميرا خلفية، ليد، جنوط مقاس 18 انش، نظام تثبيت السرعة، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من عجلة القيادة، مرايا جانبية كهربائية ومكيف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي، بلوتوث، ابل كار بلاي و6 مكبرات الصوت، تقنية دعم المكابح، تحكم كهربائي بالمقاعد ومقاعد مخمل، شاحن لاسلكي، إكسسوارات كروم، شاشة ترفيه وفتحة سقف. السيارة متوفرة للتنازل بدون مقابل بمدينة الرياض والتقبيل عن طريق بنك الرياض، قيمة القسط الشهري 2400 ريال والكاش 138 ألف ريال.

تتوفر للتقبيل سيارة ام جي ZS 2022 فل كامل، محرك 4 سلندر 1500 سي سي قوة 118 حصان قير اوتوماتيك والممشى 16 الف كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية، كاميرا 360 درجة، اضاءات ليد، جنوط مقاس 17 إنش، نظام تثبيت السرعة، زر تشغيل المحرك، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود، مرايا جانبية كهربائية ومكيف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، ابل كار بلاي، أندرويد أوتو و4 مكبرات الصوت، اطارات فاخرة، تدفئة المقاعد شاشة ترفيه وبانوراما، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق، التحكم في الانزلاق وتقنية دعم المكابح، تحكم كهربائي بالمقاعد ومقاعد جلد. السيارة متوفرة للتقبيل لظروف السفر للخارج والتنازل بدون مقابل بمدينة الطايف، قيمة القسط الشهري 1735 ريال وعدد الأقساط المدفوعة 9 اقساط ومتبقية سداد 51 قسط.

تتوفر للتقبيل سيارة كيا سيراتو 2019 فل كامل بنزين، محرك 4 سلندر 1600 سي سي قوة 126 حصان قير اوتوماتيك والممشى 100 الف كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية، جنوط مقاس 16 انش، اضاءات ليد، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية ومكيف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث و4 مكبرات الصوت، فرامل مانعة للانغلاق، التحكم في الانزلاق وتقنية دعم المكابح، مقاعد مخمل. السيارة متوفرة للتنازل لغرض السفر والتقبيل بدون مقابل لدي الجبر للتمويل بالمنطقة الشرقية، قيمة القسط الشهري 1300 ريال وعدد الأقساط المدفوعة 32 قسط، عدد الأقساط المتبقية 40 قسط بدون وجود دفعة تملك.