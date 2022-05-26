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عمر شويل - جدة أسعار فئات كيا سيلتوس 2023 كاش وتقسيط ضمن عروض الجبر للسيارات، شهدت الأسابيع الماضية وصول كيا سيلتوس الجديدة والمنتظرة خاصة من جانب الشباب والنساء، حيث أصدرت كيا لهذا العام ثلاث فئات متنوعة من سيلتوس 2023 هي على التريب بدءاً من الفئة القياسية ال اكس 2 ثم فئة اي اكس لونين وأخيراً فئة اي اكس. نقدم لكم اليوم أبرز المواصفات والاختلافات الموجودة في جميع فئات كيا سيلتوس موديل 2023، كما نكشف لكم عن آخر تحديث لأسعار تلك الفئات كاش وتقسيط ضمن عروض الجبر للسيارات.

أسعار فئات كيا سيلتوس 2023

تتوفر كيا سيلتوس موديل 2023 الفئة الأولى LX 2 بسعر 88548 ريال ضمن عروض كيا الجبر، وهناك إمكانية للتقسيط بمبلغ 1642 ريال شهرياً مع سداد دفعة أولى قيمتها 8855 ريال + دفعة أخيرة قيمتها 26565 ريال. تأتي تلك الفئة بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي يولد قوة 123 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيك 6 سرعات ونظام الدفع أمامي. وتتميز فئة ال اكس 2 بمواصفات قياسية تتضمن مقاعد مخمل، حساسات خلفية، جنوط مقاس 16 إنش، نظام تثبيت السرعة، سنتر لوك، نوافذ كهربائية، تحكم دركسيون، مرايا جانبية كهربائية، مكيف يدوي، منافذ للشحن والطاقة، بلوتوث، نظام آمان، ابل كار بلاي و4 مكبرات الصوت، عدد 2 وسائد هوائية، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق وتقنية دعم المكابح، بالاضافة إلى شاشة ترفيه.

عروض سيلتوس 2023 كيا الجبر

وتوفرت الفئة الثانية اي اكس لونين من كيا سيلتوس الجديدة بسعر 98553 ريال كاش، وهناك إمكانية للتقسيط عبر الجبر للتمويل بمبلغ 1828 ريال شهرياً مع سداد دفعة أولى قيمتها 9856 ريال + دفعة أخيرة قيمتها 29566 ريال. وتتفوق في اي اكس لونين على الفئة الأولى ال اكس 2 في العديد من المواصفات الداخلية والخارجية، فهي تتميز بحساسات أمامية، كاميرا خلفية، جنوط مقاس 17 إنش، إضاءات ليد، إمكانية فتح السيارة بالريموت، شاشة عدادات، مكيف أوتوماتيك، اختيار أنماط القيادة، 6 مكبرات الصوت، إمكانية عرض المعلومات على الزجاج، بالاضافة إلى شاحن لاسلكي.

كما توفرت الفئة الثالثة كيا سيلتوس اي اكس موديل 2023 بسعر 104303 ريال في معارض كيا الجبر، وهناك إمكانية للتقسيط عبر الجبر للتمويل بمبلغ 1934 ريال شهرياً مع سداد دفعة أولى قيمتها 10431 ريال + دفعة أخيرة قيمتها 31291 ريال. وتأتي تلك الفئة بنفس المحرك الموجود في الفئتين السابقتين، ولكنها تتفوق عن الفئة السابقة في وجود إكسسوارات كروم، مقاعد جلد، فتحة سقف بالاضافة إلى إمكانية تشغيل السيارة عن بعد.