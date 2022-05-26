نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة امجراند 2023 الجديدة بالصور تعرف علي المواصفات والأسعار بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة امجراند 2023 الجديدة هي واحدة من أقوي السيارات الصينية التي انتشرت مؤخراَ علي مستوي العالم, حيث تعد امجراند هي واحدة من منتجات شركات جيلي الصينية, وتعد شركة جيلي الصينية هي واحدة من أكبر الشركات الصينية التي تنافس في صناعة السيارات, وقد أعلنت الشركة في وقت لاحق عن الشكل الجديد للسيارة امجراند موديل 2023 الجديدة والتي تم عمل بعض التعديلات فيها حتي تكون من السيارات المنافسة لسيارات تويوتا كامري 2023 وتويوتا يارس 2023, وقد قمنا بشرح تفاصيل بعض السيارات ومواصفتها مثل مواصفات السيارة تويوتا فورتشنر 2023 الجديدة, فسوف يتم شرح تفاصيل سيارة امجراند 2023 الجديدة المعلن عنها من الشركة الصينية جيلي خلال السطور القليلة القادمة في هذا المقال.

سيارة امجراند 2023 الجديدة

أعلنت شركة جيلي عن الشكر النهائي والمواصفات النهائية للسيارة من طراز امجراند, وأفادت بأن السيارة من النوع سيدان وبمحرك قوي رباعي الأسطوانات 1500 سي سي بعزم حتي 135 حصان مما يجعل له القوة وصندوق التروس بنظام الدفع الأمامي, وأن أقصي سرعة نظرية علي العدادات هو 175 كم / س. وقد أوضحت الشركة أنه تم عمل تغيير في مقدمة السيارة وجعل الشبكة الأمامية متطورة وانسيابية ومطليه بالكروم, كما أن معدلات الأمان للسيارة عالية فيوجد بها وسائد هوائية (إيرباك). ويوجد بها نظام توزيع الفرامل الإلكتروني (EBD) ونظام مانع الانزلاق وكذلك نظام الفرامل (ABS) وأيضاً مثبت السرعة وحساسات الركن الخلفية.

وأوضحت الشركة عن بعض مستويات الرفاهية العالية الموجودة بالسيارة ومنها نظام التشغيل الذكي (strat engine), كما يوجد بها إمكانية طيّ المرآيات الجانبية كهربياً مع وجود شريط الليد بها, أما عن مصابيح الإضاءة فيوجد بها مصابيح إضاءة بنظام الهالوجين في الفئات الأقل أما لفئات الأعلى فيوجد بها مصابيح إضاءة ليد مع وجود شريط ليد الإضاءة أثناء النهار, كما أنه من الملاحظ عدم وجود مصابيح ضباب أمامية لأي من الفئتين من امجراند 2023.

كما أوضحت أن السيارة بها أزار تحكم بإمكانياتها من خلال عجلة القيادة, وتحتوي أيضاً علي شاشة عرض 8 بوصة تدعم خاصية اللمس, وبها أيضاً فتحة في السقف (roof rack) ويوجد من الفئات التي تحتوي علي إطارات مقاسات 15 و16 بوصة وكذلك أيضاً الإطارات الرياضية مقاسات 17 بوصة ولكن في الفئة الأعلى.

كما أن شركة جلي قد أوضحت أنه لم يتم تحديد سعر السيارات حتي الآن وسوف يتم موافاتكم بأسعار الفئات المختلفة من السيارة وقت الإفصاح عنها.