نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحش الياباني وصل البلاد..سيارة نيسان سنترا 2023بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعارها غير قابله للتنافس في المقال التالي

سيارة نيسان سنترا 2023بمواصفات عالمية ومميزات جبارة، هل أنت من عشاق سيارات نيسان ؟ لا داعي للبحث كثيرا فقد جئنا لك بـ مواصفات ومميزات سيارة نيسان سنترا 2023 واسعارها، فهي من السيارات الرائعة التي تتميز بالكثير من المميزات، وكل فئة منها لها مميزات افضل من سابقتها، كما أن سعرها مناسب وفي متناول الجميع، لذلك إن كنت تبحثون عن كافة المعلومات التي تتعلق بها فنحن نوفر لكم كل ما تحتاجون إليه الآن من معلومات فتابعونا. سيارة نيسان سنترا 2023 بمواصفات عالمية من أهم مواصفات سيارة نيسان سنترا 2023 ما يلي: تم تزويد السيارة بمحرك رباعي رائع رباعي الأسطوانات تبلغ سعته ألف وستمائة سي سي.

السيارة تقوم بإخراج قوة يبلغ قدرها مائة وثمانية عشر حصان.

العزم الخاص بالسيارة هو أقصى الدوران حيث انه يبلغ مائة وأربعة وخمسون نيوتن لكل متر.

يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي خماسي السرعات.

السيارة تتسارع من الوضع الخاص بالثبات لكي تصل إلى مائة كيلو متر لكل ساعة، وذلك في غضون 10,9 ثانية

المتوسط الخاص باستهلاك الوقود في السيارة يبلغ 8,9 لتر، وهذا عندما نقوم بقطع مسافات قد تصل إلى مائة كيلو متر.

يبلغ طول السيارة 4625 ملي متر، أما عرضها فهو يبلغ 1760 ملي متر، وارتفاعها يبلغ 1495 مليمتر، والسعة الخاصة بالشنطة الخلفية يبلغ 510 لتر. مميزات سيارة نيسان سنترا 2023 أهم مميزات سيارة نيسان سنترا 2023 التي تتمتع تتمتع بها هي:- السيارة نيسان سنترا الموديل الخاص بعام 2023 تم تزويدها بالعديد من وسائل الأمان والسلامة.

يوجد بالسيارة وسادتين هوائيتين، ويوجد بها أيضا فرامل تمنع الانغلاق.

يوجد توزيع الفرامل بشكل إلكتروني.

تحتوي السيارة على برنامج من أجل تدعيم الفرامل، ويوجد بها نظام إيموبليزر وهو ضد السرقة.

تم تدعيم السيارة بالعديد من التجهيزات، ومنها مصابيح أمامية ضباب، ومصابيح أمامية تكون حساسة للإضاءة.

تحتوي السيارة على مصابيح خلفية و أمامية ليد.

يوجد بالسيارة زجاج خلفي معتم.

يوجد بالسيارة إضاءة نهارية ليد، وكذلك نظام ملاحي جي بي إس. سعر سيارة نيسان سنترا 2023 الفئة الأولى من سيارة نيسان سنترا لعام 2023 تبلغ75 ألف ريال سعودي، ومن المتوقع أن تكون باقي الأسعار أغلى من ذلك. عمر شويل - جدة الوحش الياباني وصل البلاد..سيارة نيسان سنترا 2023بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعارها غير قابله للتنافس - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوحش الياباني وصل البلاد..سيارة نيسان سنترا 2023بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعارها غير قابله للتنافس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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