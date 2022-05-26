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الرياض - احمد صلاح - بالرغم من أزمات كورونا.. متجر هيونداي يحقق مبيعات كبيرة بكوريا الجنوبية

أعلنت شركة هيونداي، عن تحقيق متجرها متعدد الأقسام، صافي ربح وصل إلى 75.4 مليار وون أي ما يقارب 59 مليون دولار، في الربع الأول، بزيادة 35.1% على أساس سنوي، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 36.8% على أساس سنوي لتصل إلى 934.4 مليار وون، وهي أيضًا أعلى من التوقعات البالغة 856 مليار وون.

وقالت العلامة التجارية الكورية الجنوبية، إن المبيعات من قسم المتاجر الكبرى، قد ارتفعت بنسبة 9.2% على أساس سنوي إلى 543.3 مليار وون، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على التسوق، في الوقت الذي انخفض فيه أعداد المصابين بفيروس أوميكرون، بشكل يومي.

وأضافت أن أرباح التشغيل قد زادت بنسبة 35.2%، لتصل إلى 102.7 مليار وون؛ بسبب زيادة مشتريات الملابس والملابس الرياضية، حيث تعتبر منتجات ذات هامش ربح مرتفع كان طلبها أقل خلال السنوات القليلة الماضية بسبب قلة عدد الأشخاص الذين يذهبون إلى الخارج.

وأوضحت هيونداي أن مبيعات القسم المعفى من الرسوم الجمركية، قد ارتفع بنسبة 97% على أساس سنوي إلى 424.3 مليار وون، مع مبيعات مستحضرات التجميل المستوردة التي تصدرت الزيادة، إلا أنه وبالرغم من الزيادة، فقد وصلت الخسارة التشغيلية إلى 25% لتصل إلى 14 مليار وون.

وأرجعت العلامة التجارية لصناعة السيارات، هذه الخسائر والتي قد ازدادت بالنسبة إلى الخسائر التشغيلية العام الماضي التي بلغت 11.2 مليار وون، إلى إغلاق شنجهاي وارتفاع حالات فيروس كورونا في الصين، الأمر الذي أثر بالسلب على السفر الدولي.