انت الان تتابع خبر طرح سوزوكي سيلاريو موديل 2022 رسميًا في الأسواق المصرية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن الوكيل المحلي للعلامة اليابانية سوزوكي في مصر “مودرن موتورز” عن تقديم سوزوكي سيلاريو موديل 2022 الإقتصادية الجديدة المُنتظرة بشدة في الأسواق المصرية، والتي تداولت أخبار عن إقتراب موعد طرحها في مصر خلال الفترة الماضية بعد أن وصلت الأراضي المصرية.

تعد Suzuki Celerio هي سيارة هاتشباك صغيرة الحجم إقتصادية، تقع في مركز أعلى سوزوكي اسبريسو وأسفل سوزوكي سويفت، وتتواجد حاليًا في مصر في فئة سعرية لا يوجد بها سيارات هاتشباك على الإطلاق، لتُنافس وحدها في فئة سعرية هامة.

هذا هو الجيل الثالث من سوزوكي سيلاريو، حيث تم البدا في إنتاجها في الخارج في عام 2008 للمرة الأولى، وهي تعد سيارة إقتصادية في المقام الأول حيث حققت متوسط إستهلاك وقود منخفض جدًا، كما تجمع السيارة بين الإقتصادية ووفرة التجهيزات ووسائل الأمان.

وتُقدم السيارة تصميم خارجي عصري الى حد كبير لكن بالطبع اللمسات الإقتصادية واضحة، حيث أن خطوط السيارة ليست إنسيابية بشكل كبير وجسم السيارة مرتفع أقرب لـ اسبريسو عن سويفت، ومع ذلك فإن السيارة تتفوق على تصميم اسبريسو بشكل كبير.

مواصفات سوزوكي سيلاريو موديل 2022

3 سلندر 1000 سي سي

قدرة 66 حصان

عزم دوران 89 نيوتن.متر

فتيس مانيوال 5 نقلات او AGS من 5 نقلات

نظام جر أمامي للعجلات

متوسط إستهلاك وقود 4 لتر لكل 100 كم

سعة خزان الوقود 32 لتر

ويأتي نظام التعليق الأمامي ماكفيرسون سترات ونظام التعليق الخلفي تورشن بيم، كما يبلغ إرتفاع السيارة عن الأرض 17 سم، وتبلغ سعة الشنطة الخلفية 313 لتر.

من أبرز تجهيزات السيارة شاشة وسطية 7 بوصة وجنوط 14 بوصة او 15 بوصة مع نظام صوتي من سماعتين او 4 سماعات، فضلًا عن فرش من القماش. كما تُقدم بأنظمة أمان عديدة على رأسها ABS و EBD ونظام الثبات الإلكتروني والثبات على المنحدرات وحساسات ركن خلفية و2 وسائد هوائية.

سعر سوزوكي سيلاريو 2022 في مصر

تم تقديم سيلاريو الجديدة في السوق المصري بأربعة فئات، أعلى فئة منهم بناقل حركة اوتوماتيك، وهي تُقدم بضمان 3 سنوات او 100 ألف كم.

الفئة الأولى GA بسعر 212 ألف جنية

الفئة الثانية GL بسعر 222 ألف جنية

الفئة الثالثة GL ALLOY بسعر 227 ألف جنية

الفئة الرابعة GL اوتوماتيك بسعر 240 ألف جنية