نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات كيا سبورتاج 2023 في السعودية تعرف على سيارة الكروس أوفر المدمجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات كيا سبورتاج 2023 ، سيارة 2023 Kia Sportage سيارة الجيل الجديد من سيارة كيا أو الجيل الخامس من سيارات الكروس أوفر التي هي سيارة الدفع الرباعي المدمجة، وهي السيارة التي تتميز كوريا الجنوبية في إنتاجها، وفي تلك المقالة نريكم قراء موقع ثقفني الأعزاء بعدما تم الكشف عن الستار عن أهم المواصفات الخاصة بتلك السيارة الرائعة، وسيارة التي من المتوقع أن تغزو سعر كيا سبورتاج 2023 الأسواق السعودية في نهاية هذا العام 2022، ومن أهم السيارات التي تنافسها السيارة هي هيونداي توسان 2021، وفورد اسكيب 2020، وتويوتا راف 4 2021، وجيب شيروكي 2021، وجيب رانجلر 2021 وتابعونا في الأسطر القادمة للمزيد من التفاصيل.

سعر ومواصفات كيا سبورتاج 2023

كما ذكرنا في المقدمة فإن سيارة Kia egypt تنافس سيارات عديدة مثل :

هيونداي توسان 2021. سيارة فورد اسكيب 2020 كذلك تويوتا راف 4 2021. سيارة جيب شيروكي 2021. وأخيراً سيارة جيب رانجلر 2021.

أبعاد سعر ومواصفات كيا سبورتاج 2023 السيارة هي كالتالي :

يبلغ طول السيارة 4660 ملم.

أما بالنسبة لعرضها فيبلغ 1865 ملم.

كما أن ارتفاع السيارة يبلغ 1660 ملم.

وأخيراً طول قاعدة العجلات 2755 ملم.

وفي الفقرة التالية سنطلعك على مواصفات كيا سبورتاج ومواصفات المحرك بها.

محرك كيا 2023

سيارة كيا سبورتاج 2023 تأتي بأكثر من خيار في المحركات حيث تأتي بــ:

المحرك الأول :-

محرك TGDI مزود بأربع أسطوانات.

سعة المحرك 1.6 لتر.

كما أن المحرك يولد قوة تبلغ الــ180 حصان.

بالإضافة إلى أنه يبلغ عزم دوران أقصى للمحرك 265 نيوتن/ متر.

يرتبط بالمحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج.

كما أن سعر ومواصفات كيا سبورتاج 2023 مزود ب 7 سرعات. إضافة إلى ناقل حركة “مانيوال” بــ6 سرعات.

المحرك الثاني :-

محرك “ديزل” بشاحن توربيني قياسي.

كما أن سعة المحرك 2.0 لتر.

كذلك سعر ومواصفات كيا سبورتاج 2023 ينتج المحرك قوة حصانية تصل إلى 186 حصان.

ينتج المحرك قوة حصانية تصل إلى 186 حصان. كذلك عزم دوران يبلغ 417 نيوتن/ متر.

كما أم المحرك يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات “تقليدي”.

كما أن المحرك مزود بمحول عزم دوران متعدد الأقراص.

جدير بالذكر أنه :

تم تحسين ناقل حركة kia sportage في محرك الديزل بمضخة زيت جديدة. كما أنه من المتوقع أن يكون نظام الدفع الأمامي هو النظام القياسي ولكن يأتي نظام الدفع الرباعي كنظام اختياري في كيا 2023.

مميزات kia sportage الجديدة

تعتمد سيارة kia sportage 2023 على أشياء عديدة تعمل على زيادة قدرة المركبة على العديد من الأشياء :

أولاً منصة N3. وهي تعمل على زيادة قدرة المركبة على القيادة في الطرق ذات التضاريس والغير مستوية. حيث أنه تم تجهيز السيارة بخاصية اختيار وضع التضاريس Terrain Mode. هذه الخاصية تعمل على ضبط الإعدادات الخاصة بالسيارة بصورة تلقائية حسب ظروف الطريق كالثلج ،الطين والرمال.

كذلك مساحة صندوق التخزين الخلفي في kia sportage . حيث تبلغ المساحة 637 لتر.

. كما أنه سيتم توفير نسخة من السيارة هجينة وأخرى بالكهرباء.

كما أن مقدمة سيارة kia sportage تأتي على شبكة أنف النمر باللون الأسود.

تأتي على شبكة أنف النمر باللون الأسود. بالإضافة إلى أن هناك مصابيح أمامية وإضاءة نهارية.

سعر ومواصفات كيا سبورتاج 2023 وجود مصد أمامي رياضي مزود بمصابيح ضباب وشبكة سفلية.

وجود مصد أمامي رياضي مزود بمصابيح ضباب وشبكة سفلية. كما أنه يتوفر بالسيارة العديد من أوضاع القيادة مثال على ذلك الوضع المريح، الرياضي، والاقتصادي.

كذلك نظام تعليق بتحكم كهربائي ECS.

تحتوي الطرازات الهجينة على نظام المناولة الإلكتروني E-Handling وهو للسيارات القابلة للشحن. وهو نظام عالي التقنية لــ شركة كيا ويعمل هذا النظام على تحسين رشاقة وثبات السيارة وتعزيز الأداء الديناميكي.

تحتوي كيا سبورتاج 2023 على مقصورة واسعة وعملية ومساحات داخلية تتسم بالذكاء.

أسعار كيا سبورتاج 2023

سعر ومواصفات كيا سبورتاج 2023 سوف نطلعكم على الأسعار بالدولار وبالريال وبالجنية. تقريبياً كما أنه غير معروف تشمل الضريبة أم لا :

1- فئة LX بنوعين:

دفع FWD. بـــ 25.990 دولار. بالريال 97.462 ريال. بالجنية 424.000 جنية.

كيا 2023 دفع AWD. بــ 27,790 دولار. بالريال 104,212 ريال. بالجنية 509,946 جنية.

دفع AWD.

2- كيا 2023 فئة EX بنوعين

دفع FWD. بــ 27,990 دولار. بالريال 104,962 ريال. بالجنية 455.000 جنية.

كذلك فئة EX بالدفع الكلي. بــ 29,790 دولار. بالريال 111,712 ريال. بالجنية 546,646 جنية.



3- كيا 2023 فئة X-Line بدفع كلي للعجلات.

بــ 30,790 دولار.

بالريال 115.462 ريال.

بالجنية 502.000 جنية.

4- كيا 2023 فئة SX بنوعين

دفع أمامي . بــ 31,490 دولار. بالريال 118,087 ريال. بالجنية 518.000 جنية.

كيا 2023 دفع كلي. بــ 33,290 دولار. بالريال 124,837 ريال. بالجنية 610,871 جنية.

دفع كلي.

5- كيا 2023 فئة SX-Prestige بنوعين

دفع أمامي. بــ 33,490 دولار. بالريال 125,587 ريال. بالجنية 549.000 جنية.

كذلك بالدفع الكلي للعجلات. بــ 35,290 دولار. بالريال 132,337 ريال. بالجنية 647,571 جنية.



6- كيا 2023 فئة X-Pro

الدفع الكلي AWD. بــ 34,990 دولار. بالريال 131.212 ريال. بالجنية 565.000 جنية.



7- كيا 2023 فئة X-Pro Prestige الجديدة