نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات لاندكروزر مستعملة للبيع.. أسعار مفاجأة أقل من توقعك انخفاض 10% في المقال التالي

تتربع سيارات لاندكروزر على عرش قائمة أفخم سيارات العلامة الجبارة تويوتا اليابانية في المملكة العربية السعودية بشكل خاص وفي الخليج بشكل عام، وتعتبر لاند كروزر 2022 هي الجوهرة على تاج جميع موديلات السيارة في السنوات السابقة لما لها من قوة هائلة وتصميم جذاب وهجومي للغاية، وتقدم السيارة الجديد موديل العام الجاري قدرة جر تقدر بـ 409 حصان مكانيكي وهي قوة كبيرة للغاية في عالم سيارات الدفع الرباعي. انخفاض سيارات لاندكروزر المستعملة موديل 2006 فل كامل بنسبة 10% انخفضت أسعار لاند كروزر موديل 2006 بنسبة 10% وكانت الأسعار تتراوح قبل الانخفاض ما بين الـ69 ألف والـ 70 ألف ريال.

وفي الوقت نفسه بعد الانخفاض أصبحت تتراوح الأسعار حاليا ما بين الـ64 وحتى 65 ألف ريال إلا في بعض الحالات ذات الحالات القوية. سيارات لاند كروزر بحالات قوية وأسعار رخيصة هناك سيارة لاند كروزر 2006 في أبها، السيارة باللون الأبيض اللؤلؤي ومن الداخل باللون البيج.

وفي الوقت نفسه سعر السيارة هو 64 ألف ريال سعودي، والممشى هو 164 ألف كيلومتر.

تحتوي السيارة على زجاج كهربائي وكشافات ضباب ومرايات جانبية تعمل بالكهرباء.

كذلك تحتوي السيارة على مصابيح أمامية من ماركة زنون الأصلية بالإضافة إلى حالة المحرك القوية.

السيارة من المالك الأول بعد الوكالة والبودي من الخارج سليم من الرش بشكل كامل.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على جهازين ريموت كنترول للاستعمال عن بعد ويعملان بحالة جيدة.

السيارة من الداخل بحالة مقبولة وتحتوي على شاشة في التابلوه بجودة مقبولة.

عضلات السيارة لا تحتاج إلى صيانة أو تعديل.

السيارة فئة فل كامل جميع كماليات الموديل الخاص بها متواجدة داخلها. سيارة لاندكروزر بسعر خرافي وحالة ممتازة موديل 2006 هناك سيارة لاند كروزر 2006 في الرياض من المالك الثاني، الممشى 295 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه سوم السيارة وصل 50 ألف ريال سعودي.

حجم ماكينة السيارة هو 6 سلندر وتحتوي السيارة على ثلاجة وتكييف بممر خلفي للجزء الخلفي من السيارة.

جميع زجاج السيارة يعمل بحالة ممتازة وبحالة الوكالة بتقييم 100%.

السيارة تحتوي على جميع الكالميات الواردة معها منذ شرائها من الوكالة.

جنوط ومفاتيح الوكالة لازلو يعملون حتى اللحظة في السيارة بدون أي ملاحظات.

بودي السيارة بحالة مقبولة وهو باللون الرمادي. عمر شويل - جدة سيارات لاندكروزر مستعملة للبيع.. أسعار مفاجأة أقل من توقعك انخفاض 10% - ثقفني

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