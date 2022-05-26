مواصفات سيارة شانجان ألسفن 2022 ومميزاتها فى السعودية

مواصفات سيارة شانجان ألسفن 2022 المميزة كليا في السعودي التي اتاحتها شركة شانجان الصنية، وتعتبر شانجان واحدة من أهم شركات صناعة السيارات الصينية وقد احتلت الشركة المرتبة الرابعة بين شركات صناعة السيارات الصينية حسب حجم الإنتاج، ويتم توفير العديد من التسهيلات أثناء الشراء بالقسط كما يتيح للمواطن شراء السيارة بكل سهولة والاستمتاع باستخدامها الأمن طوال فترة التأمين والتي قد تصل إلى عامين من الاستخدام، واستطاعت بسسب مواصفاتها وسعرها الاقتصادي، أن تستحوذ على نسبة لا بأس بها من المبيعات في السوق السعودي، وتتنوع السيارات ومواصفتها في السوق السعودي على حسب الأسعار والمواصفات المناسبة لكل شخص ومنها مواصفات سيارة كيا K8 2022 وغيرها الكثير.

مواصفات سيارة شانجان ألسفن 2022

جاءت الفئة الأولى التي اعتمدت تلك السيارة على محرك مكون من أربع أسطوانات، وتصل سعته إلى نحو 1500 سي سيب قوة 101 حصان بعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/المتر. أما الفئة الثانية A/T والفئة الثالثة زودت بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي بقوة 107 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/المتر. يبلغ طول السيارة 4390 مم والعرض 1725 مم والارتفاع 1490 مم، كما تبلغ سعة الحقيبة الخلفية 382 لترا. تتوافر بالسيارة عوامل أمان عديدة مع وسائد هوائية للسائق، بالإضافة إلى أحزمة أمان، وبالنظر إلى المقاعد الخلفية نلاحظ وجود أماكن مخصصة لتثبيت مقعد الأطفال.

مميزات سيارة شانجان ألسفن 2022

جاء تصميم السيارة الخارجي مميز وجذاب لفئة الشباب . توفر زاوية للرؤية مناسبة . اقتصادية في استهلاك الوقود، ويمكن حجز موعد صيانة شانجان بسهولة من خلال التواصل مع الشركة عبر موقعها الإلكتروني، ويجب تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت مرة واحدة في السنة على الأقل أو بعد القيادة لمسافة 5000 كم حتى لا يتأثر المحرك بذلك:

يوجد شاشة معلومات ومرايا جانبية كهربائية، كما يتوفر بها بلوتوث ومدخل USB و2 من مكبرات الصوت ووسائد هوائية. جهاز تحذير للمسافة الخلفية، وسخانات للمرايا الجانبية والزجاج الخلفي، كما يوجد إمكانية للتحكم في ارتفاع المقعد الأمامي للسائق في الفئة الثالثة. فتحة سقف كهربائية، ومثبت للسرعة بالإضافة إلى 4 مكبرات صوتية وشاشة وسائط 7 بوصة. تتميز بوجود جنوط مقاس 14 بوصة، ومكيف هوائي مع وجود فرامل مانعة للانغلاق.

أسعار سيارة شانجان ألسفن 2022

تتراوح أسعار السيارة للفئات الخاصة بالسيارة بنسب متفاوتة فيما بين 32.900. ألف ريال سعودي إلى أقصى سعر للشراء بمبلغ يصل إلى 36.900 ألف ريال سعودي، ويمكن تقسيط شانجان 2022 من خلال تحويل مفردات الراتب الشهري للبنك القائم بعملية التقسيط مثل بنك الراجحي، او الطريقة الثانية والتي لا تتطلب تحويل مفردات راتب ولكن لابد من إحضار ضامن ودفع مبلغ مقدم عند شراء السيارة بالتقسيط.