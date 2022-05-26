نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع بالإمارات بأسعار لا مثيل لها بداية بـــ 8.900 درهم إماراتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع بالإمارات، أصبح الآن من المعروف إن أقتناء كل أسرة على سيارة في الوقت الحالي من الأمور الضرورية وليس من الرفاهيات، وبالمزامنة مع أرتفاع أسعار السيارات الجديدة وبشكل خاص بعد أن أرتفع سعر الدولار، يتوجه الكثير من المواطنين لشراء السيارات المستعملة وبإمكانيات جيدة وبأسعار مناسبة في نفس الوقت.

سيارات مستعملة للبيع بالإمارات بأسعار لا مثيل لها

يتواجد في الوقت الحالي بأسواق السيارات العديد من السيارات المستعملة التي تمتاز بإمكانيها الرائعة مع أسعارها المناسبة، حيث تبدأ الأسعار من 8.900 درهم إماراتي فقط، وفيما يلي نوضح أسعار السيارات بمواصفاتها.

سيارة كيا أوبتيما 2.0L Mid 2008 مستعملة

متوفر سيارة ماركة كيا فئة أوبتيما موديل 2008 مستعلمة للبيع بمنطقة القصيص بدولة الإمارات، ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

عداد الممشي 165 ألف كيلو متر.

أربعة سليندر وأربعة باب.

لون السيارة الخارجي فيروزي.

التحكم في ظروف الجو.

مقاعد قابلة للتهيئة كهربائيا.

وقود السيارة البنزين.

سعر السيارة 8.900 درهم إماراتي.

للتواصل الاتصال على الرقم +971544477204.

سيارة مستعملة كيا بيكانتو 1.2L Mid Option 2012

سيارة ماركة كيا فئة بيكانتو موديل عام 2012 مستعملة للبيع في أبو ظبي بدولة الإمارات، مواصفات السيارة هي:

السيارة بها خمسة باب.

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

وقود السيارة البنزين.

عداد الممشي 205 ألف كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

نوافذ ومرأيات كهربائية.

سعر السيارة 15 ألف درهم إماراتي.

للتواصل الاتصال على الرقم 971558071638+.

سيارة كيا كادينزا 4 Door 3.5L 2012 مستعملة للبيع

موجود في منطقة محيصنة بدبي في دولة الإمارات سيارة كيا كادينزا 4 Door 3.5L 2012 للبيع، مواصفاتها هي:

عداد ممشي السيارة 180 ألف كيلو متر.

وقود السيارة البنزين.

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

سعة المحرك 3500 سي سي.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

ستة سليندر وأربعة باب.

وسائد هوائية.

سعر السيارة 23 ألف درهم إماراتي.

للتواصل الاتصال على الرقم 971522514196+.

سيارة مستعملة كيا سورينتو 2012 للبيع

للبيع سيارة ماركة كيا فئة سورينتو موديل عام 2012 بالشارقة بدولة الإمارات، مواصفات السيارة ما يلي: