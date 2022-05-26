وحش الاسفلت.. تويوتا هايلاندر 2023 بأقوي الامكانيات الجبارة صاحبة الطرق الواعرة بمواصفاتها واسعارها

نقدم لكم كل المعلومات الخاصة بسيارة تويوتا هايلاندر 2023 الجديدة والمتطورة من تويوتا، فالعالم في تطور مستمر وكل يوم نستقبل سيارة جديدة بمميزات عظيمة وتتنافس شركات السيارات سواء المرموقة أو الأقل شهرة على تقديم أفضل السيارات التي تتربع على عرش الشهرة وتحتل مكانة متميزة في سوق السيارات، حيث أن السيارة هي جزء أساسي في حياتنا ولا غنى لنا عنها ولذلك يتم التطوير منها باستمرار بحيث تكون أعلى كفاءة وسرعة وتوفيرًا للوقت.

مميزات ومواصفات سيارة تويوتا هايلاندر 2023

أقصى عزم دوران لموتور السيارة التي تبلغ سعته 3500 سي سي هو 418 نيوتن لكل متر.

بينما قوة المحرك تبلغ 265 حصان والمحرك يتكون من أربع أسطوانات.

تبلغ شاشة عرض معلومات وترفيه السيارة 12.3 بوصة وهي شاشة متطورة تعمل باللمس.

ناقل حركة الموتور من نوع CVT وتعمل بنظام الدفع الأمامي للعجلات.

حجم خزان وقود السيارة يبلغ 65 لتر معدل استهلاك البنزين 19 كيلو متر لكل لتر.

شاشة عدادات السيارة مقاسها 12.3 بوصة.

تدعم الشاشة خاصية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

مقاس العجلات المصنوعة من الكروم تبلغ 20 إنش .

قدرة السيارة على الجر تبلغ 3500 رطل.

السيارة مزودة بثلاثة صفوف داخلية من المقاعد ولكن الصف الثالث به بعض الضيق مما يسبب عدم راحة.

قيادة السيارة مريحة لكل الركاب وتحتوي على إمكانيات عالية ومتطورة من مواصفات السلامة والأمان.

مساحة الرؤية الخاصة بالسيارة جيدة ومتطورة واستهلاكها في استخدام الوقود عالي جدًا.

مشاكل سيارة تويوتا هايلاندر الجديدة موديل 2023

الصف الثالث لمقاعد السيارة ضيقة قليلًا.

مساحة حمولتها أضعف من السيارات المنافسة.

سعرها مبالغ فيه قليلًا.

بالنسبة لعزم دوران السيارة فهو أضعف قليلًا من المنافسين.

سعر تويوتا هايلاندر موديل 2023 في السعودية

بالنسبة إلى أسعار سيارة تويوتا هايلاندر الجديدة بفئاتها المختلفة في سوق السيارات السعودي فهي تتمثل في كل مما يلي:-