سيارات تويوتا رخيصه مستعملة ب6000 ريال فقط في السعودية

سيارات تويوتا رخيصه مستعملة إليكم سيارات مستعملة في السعودية لعام 2022م، سيارات سوق المستعمل هي من أكثر السيارات إقبالًا في جميع الدول في الفترة الحالية لأن السيارات الجديدة أصبحت يتم تقديمها بأسعار خيالية والوضع المادي للكثير من الأشخاص لا يسمح له بسعر سيارة جديدة خاصة وأن الحياة عبارة عن متطلبات فقط والراتب الشهري لا يكفي حتى نهاية الشهر ولذلك كانت السيارات المستعملة هي الخيار الأكثر مناسبة للكثير من الأشخاص في ظل حالة الغلاء الحالية.

سيارات مستعملة في السعودية 2022م

1. سيارة مستعملة تويوتا كورولا 2004

تعمل سيارة تويوتا كورولا على توفير الكثير من الإمكانيات التي يحتاج إليها كل شخص في سيارته وتتميز السيارة بالمواصفات التالية:-

تم إصدار السيارة في عام 2004م ويمكنها أن تقطع مسافة قدرها 300 ألف كيلو متر مسافة.

تعمل السيارة بالبنزين وتتكون من أربعة أبواب ونوع ناقل الحركة أوتوماتيكي.

لون السيارة رصاصي ومتوفرة بسعر 8 آلاف ريال سعودي.

2. سيارة مستعملة تويوتا كورولا 2006

تم إصدار السيارة في عام 2006م وهي من أفضل فئات سيارات تويوتا وهي موديل الكورولا ومن أبرز مواصفاتها ما يلي:-

عدد الكيلو مترات التي تقطعها السيارة 520 ألف كيلو متر مسافة وتقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من عدة نقلات.

لون السيارة الخارجي أبيض ومكونة من أربعة أبواب تعمل بوقود البنزين وسعر بيع السيارة يبلغ 6 آلاف ريال سعودي.

3. سيارة جيلي إمجراند 7 1.8L MPI 2013 مستعملة

سيارات جيلي الصينية تتمتع بشهرة واسعة في كل الأسواق بالرغم من أنها منتج صيني وتتميز بأسعارها المناسبة ومن بين أبرز مواصفاتها ما يلي:-

تم إصدار السيارة في عام 2013م ونوع ناقل الحركة أوتوماتيكي.

تقطع السيارة مسافة قدرها 122 ألف كيلو متر وتعمل بالبنزين.

لون السيارة الخارجي ذهبي قاتم وتتكون من أربعة أبواب بسعر 10 آلاف ريال سعودي.

4. سيارة مستعملة تويوتا كورولا 2004

هذه هي فئة أخرى من سيارة تويوتا كورولا المقدمة في عام 2004م ولها إمكانيات أقل من الفئة الأولى ومن أبرز مواصفاتها ما يلي:-