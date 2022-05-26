الصاروخ الياباني وصل.. سعر ومواصفات تويوتا يارس احدث موديل 2022 في السوق السعودي

الصاروخ الياباني وصل.. سعر ومواصفات تويوتا يارس احدث موديل 2022 بالرغم من أنه تم ويتم إصدار الكثير من السيارات في أسواق السيارات العالمية والمحلية تظل سيارة تويوتا يارس 2022 من أقوى السيارات التي تم إصدارها في عامنا الجاري على الإطلاق، حيث أن موديل يارس منذ إصداره وهو يتمتع بمكانه خاصة بين الموديلات حتى بالنسبة لشركة تويوتا اليابانية نفسها، وسنقدم لكم في سطور المقال التالية كل المعلومات الخاصة بسيارة تويوتا يارس الجديدة وإمكانياتها وكذلك العيوب التي تم الكشف عنها وأسعارها في سوق السيارا السعودي.

أسعار سيارة تويوتا يارس 2022 في السوق السعودية

سيارة تويوتا يارس متوفرة بكافة موديلاتها وفئاتها في سوق السيارات في المملكة العربية السعودية ويبدأ سعرها في السوق من حوالي 58 ألف و190 ريال سعودي حتى يصل إلى 60 ألف و950 ريال سعودي وذلك بحسب كل فئة وإمكانياتها.

مميزات تويوتا يارس موديل 2022 وإمكانياتها

نبدأ بمحرك السيارة فهو محرك قوي سعته تصل إلى حوالي 1500 سي سي.

بينما قوته الحصانية تبلغ حوالي 110 حصان وبالنسبة لعزم دوران الموتور فتبلغ أقصى قيمة له 136 نيوتن لكل متر.

ونوع القير أوتوماتيكي وعدد اللفات 4 آلاف لفة في الدقيقة الواحدة.

أما بالنسبة إلى حقيبة وصندوق السيارة الخلفي فسعتها تصل إلى 286 لتر وهي مناسبة بالنسبة لبعض السيارات المناسبة وتستطيع استيعاب كمية مناسبة من الأمتعة.

وهذا ما تفوقت به السيارة على النسخة السيدان القديمة منها وأقصى سرعة للسيارة تبلغ حوالي 175 كيلو متر لكل ساعة.

ونأتي الآن إلى أبعاد السيارة ونبدأ من الطول وهو يبلغ أربعة أمتار و400 مللي متر بينما العرض فيصل إلى حوالي متر و700 مللي متر أما ارتفاع السيارة الكلي قيمته متر و400 مللي متر وطول قاعدة عجلاتها مترين و500 مللي متر.

عيوب تويوتا يارس موديل 2022