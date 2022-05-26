سيارات متتفوتش ... أرخص أنواع السيارات الحديثة 2022 داخل السعودية بمواصفات ممتازة

أنواع السيارات الحديثة 2022 داخل السعودية، الكثير من الأشخاص يبحثون عن أرخص أنواع السيارات الحديثة 2022 التي توجد في الأسواق العالمية الخاصة بالسيارات، في السيارات الحديثة متنوعة ويوجد منها بتكلفة زهيدة من الماركات المتنوعة، فالجميع يريد الهرب من الأسعار المرتفعة العالمية، حيث أن الكثير من الناس يبحثون عن سيارات جديدة تناسب ظروفهم الشخصية، وسوف نقف لكم التفاصيل.

أنواع السيارات الحديثة 2022 داخل السعودية

أرخص أنواع السيارات الحديثة 2022

من أرخص السيارات الموجودة في السوق الحديثة هي:

سيارة هيونداي جراند 2022

حيث أنها توجد في سيارة هيونداي جراند 2022 السعودي بمبلغ 54000 ريال سعودي.

وهو من الأسعار المنخفضة، وذلك عندما نقارنه بالمواصفات الجيدة الخاصة بالسيارة.

حيث أن السيارة تمتلك محرك قوي يقوم بتوليد طاقة تصل إلى 82 حصان.

وهي تحتوي على محرك رباعي الأسطوانات، سعته تبلغ 1200 سي سي.

والعزم الخاص بدوران المحرك في السيارات هيونداي جراند 2022 يبلغ 140 نيوتن لكل متر.

سيارة أم جي 5 2022

إن فئات سيارة إم جي 5 2022 تبدأ الفئة الأولى منها بسعر 47.900.

وتصل آخر فئاتها إلى مبلغ 52,785 ريال سعودي، حيث أن سعرها مناسب.

والمحرك الخاص بها جيد، حيث أنه يقوم بتوليد قوة تصل إلى 112 حصان.

وهو من المحركات التي تتكون من اربعه أسطوانات، وهو يعمل بسعة 1,2 لتر.

وسرعته القصوى هي 180 كيلو، وهذا خلال ساعة واحدة، والعزم الخاص بدوران المحرك يبلغ 150 نيوتن لكل متر .

وقد تم تصميم المقصورة الداخلية الخاصة بالسيارة لكي تناسب الاستخدام الكبير، حيث انه يمكنك لخمس أفراد الجلوس فيها.

وهي تحتوي على العديد من المميزات، فهي آمنه للغاية.

سيارة هوندا سيتي 2022

يوجد بسيارة هوندا سيتي 2022 العديد من الفئات التي تبدأ من 55,200.

وتنتهي إلى 72,200 ريال سعودي، وهذا ما يجعلها من أرخص السيارات الحديثة.

المحرك الخاص بها تم تصميمه من أربع أسطوانات تساعده على تحمل سعة تبلغ 1500 سي سي.

والقوة الحصانية الخاصة به تبلغ 119 حصان، حيث أن العزم الخاص بالدوران يبلغ 540 نيوتن لكل متر.

والسرعة القصوى الخاصة بالسيارة تقدر بنحو 190 كيلو متر في الساعة.

وبهذا نكون قدمنا لكم أرخص أنواع السيارات الحديثة 2022.