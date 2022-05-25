بدون قسط اول.. عروض تقسيط سيارات هيونداي 2022 من عبد اللطيف جميل على اطول فترة سداد تصل لـ5 سنوات

نقدم لكم أسعار سيارة هيونداي سوناتا 2022 وعرض التقسيط المميز من مجموعة عبد اللطيف جميل، حيث أن السيارة متوفرة بعروض تقسيط بدون أي دفعة أولية من قسط السيارة والأقساط مناسبة للكثير من الفئات، وتعد سيارة هيونداي فئات سوناتا من أفضل وأفخم السيارات التي تم تقديمها مؤخرًا في بدايات الربع الأول من العام الجاري، وتتميز هذه السيارة بأكثر الإمكانيات التي يحتاج إليها أي شخص في سيارته وكل هذه الإمكانيات سنقدمها لكم في كل مما يلي.

سعر سيارة هيونداي سوناتا 2022 وتقسيط عبد اللطيف جميل

تقسيط السيارة ممتد حتى خمس سنوات أي ستين شهر وبدون قسط بدفعة أولية و الأقساط تبدأ من ألف ريال سعودي وسعر السيارة في سوق السيارات السعودي كالآتي:-

في الفئة القياسية سعر السيارة يتراوح بين 69 ألف ريال سعودي حتى 71 ألف ريال سعودي.

تصل سعر السيارة في الفئات العليا إلى حوالي 103 ألف ريال سعودي.

مواصفات وإمكانيات سيارة هيونداي سوناتا موديل 2022

يتوفر من السيارة نوعين من المحركين نوع بنزين سعته 2500 سي سي وقوته 195 حصان.

و محرك آخر من النوع الهجين يتكون من أربع أسطوانات سعته 2000 سي سي وقوته 192 حصان.

مقاس عجلات السيارة يبلغ 16 و 17 و 18 بوصة.

مصابيح إضافة تعمل بتقنية الليد عالية الإضاءة.

تحتوي على فتحات من الأمام بارزة للتهوية وفتحة من السقف بانورامية.

شاشة عرض المعلومات والترفيه مقاسها 8 بوصة.

تدعم خاصيتي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

منافذ يو إس بي ومداخل AUX.

مزودة بشاشة عرض قياسية مقاسها يبلغ 12.3 بوصة.

مقاعد المقصورة الداخلية مصنوعة من الجلد الفاخر.

النظام الصوتي من النوع BOS و يتكون من ست مكبرات صوتية.

خاصية الدخول الذكي بدون استخدام المقاتيح.

نظام كشف النقط العمياء على الطريق.

الفرامل المانعة للانغلاق والكبح الإلكتروني.

فئات سيارة هيونداي سوناتا موديل 2022

فئة فيلت سعة 2500 سي سي.

سمارت 2500 سي سي.

سمارت بلس 2500 سي سي.

نص فل 2500 سي سي.

هايبرد سمارت بلس.

هايبرد نص فل.

والفئة الأخيرة هايبرد بريميوم.

عيوب سيارة هيونداي سوناتا موديل 2022