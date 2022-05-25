وسع للاسطورة الجديدة.. سيارة هامر 2024 الكهربائية تعود من جديد بمواصفات وامكانيات خرافية

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وسع للاسطورة الجديدة.. سيارة هامر 2024 الكهربائية تعود من جديد تعد سيارة هامر 2024 الكهربائية الجديدة هي من أقوى السيارات المنتظر إطلاقها في الأسواق المحلية والعالمية، حيث قامت شركة جنرال موتور بالكشف عن نية الشركة لإطلاق سيارة جديدة من المترقب أن يتم إصدارها في بدايات عام 2024 بعد الانتهاء من تنفيذ السيارة بمواصفات خارقة ولكن من المعروف والمصرّح به أن المحرك المزوّدة به السيارة هو محرك كهربائي والسيارات الكهربائية هي السيارات الأكثر بحثًا وإقبالًا في الفترة الحالية. مواصفات ومميزات سيارة هامر 2024 الكهربائية السيارة مزودة بكاميرا الترا فيجن التي يمكنها أن تظهر حوالي سبعة عشر منظر مختلف من الداخل.

أعمدة السيارة نصف كروية وتحتوي على خزائن خلفية واسعة كما أن مقاس عجلات السيارة يصل إلى 18 بوصة. بينما إطارات عجلات السيارة فهي من النوع جود يير رانجلر مقاسها يبلغ 35 بوصة ومقاس النظام الوسائطي الذي يعرض المعلومات أو الترفيه يبلغ 13.4 بوصة.

مساحة حقيبة شحن وحمل الأمتعة تبلغ 2.316 لتر أي فيما يعادل حوالي 81.8 لتر والموتور كهربي لا يعتمد على البنزين أو الديزل. مميزات السيارات الكهربائية من أكثر ما يميز السيارات الكهربائية ويجعلها الأكثر طلبًا في الأسواق ما يلي:- أكثر وأشهر ما يميز السيارات الكهربائية هي أنها صُنفت بأنها سيارة صديقة للبيئة بحيث لا يخرج منها أي انبعاثات أو أدخنة ضارة والتي قد تؤدي إلى تلوث الهواء مما قد يؤثر على جهازنا التنفسي.

بالإضافة إلى أن السيارات العادية التي تعمل بالوقود تتعرض للكثير من المشاكل والأعطال الفنية بسبب تراكم الأوساخ المختلفة والشوائب على البنزين الذي يؤدي إلى انسداد الموتور ومشاكل في ضخ البنزين وفلترته وهذا غير موجود في السيارات الكهربائية. ومن أكثر مميزاتها هي أنها موفرة للمال أكثر من سيارات البنزين حيث أنه يتم شحنها مرة واحدة شهريًا أو بحسب الحاجة وبالتالي تكلفة الشحن أقل من تكلفة استهلاك البنزين كما أن أسعار البنزين أعلى من أسعار الكهرباء.

عملية صيانة السيارة سهلة ولا تحتاج إلى الكثير مما يؤدي إلى خفض التكلفة أيضًا مقارنة بتكلفة السيارات العادية التي تعمل بالبنزين والتي تتم صيانتها بشكل كبير وتتسبب في تكلفة كبيرة. عمر شويل - جدة وسع للاسطورة الجديدة.. سيارة هامر 2024 الكهربائية تعود من جديد بمواصفات وامكانيات خرافية - ثقفني

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