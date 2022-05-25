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عمر شويل - جدة سيارة نيسان صني 2022 nissan sunny تعد السيارة الأفضل من حيث السعر مقابل المواصفات في السعودية، والتي تم طرحها بسعر يبدأ من 58,918 ريال سعودي، والسيارة متاح منها إصدارات عدّة بألوان مختلفة، وبهذا ستجدون من بينها الإصدار المناسب لكم، حيث يبحث معظم الأفراد عن اسعار السيارات الحديثة وموصفاتها ليختارون منها ما يناسب إحتياجاتهم.

سيارة نيسان صني 2022 في السعودية nissan sunny السعر مقابل المواصفات

تتمتع سيارات نيسان صني nissan بمواصفات تلبي إحتياجات معظمنا، أما بالنسبة لما يخص اسعار السيارات في السعودية فهي تعد الإختيار الأفضل في المملكة، حيث يتراوح سعرها ما بين 58,918 ريال سعودي و 76,849 ريال سعودي، ويتوفر منها خمس إصدارت تتشابه في التصميم الخارجي والداخلي مع إختلافات في التقنيات وقوة المحرك.

نيسان

يشمل سوق السيارات السعودي العديد من السيارات بمواصفات مختلفة، ولهذا يحتار البعض منا عند شراء سيارته الجديدة، ويعد السعر مقابل المواصفات هو المقياس الأساسي المعتمد عند الشراء، وهذا ما توفره لكم شركة نيسان للسيارات من خلال سيارة صني 2022 التي تضم محرك قوي، وأنظمة ضمان الأمن والسلامة.

نيسان صني

قدمت وكالة نيسان السعودية السيارة صني 2022 بالمواصفات التالية:

محرك بقوة 118 حصان سعته 1.6 لتر.

عزم دوران 149 نيوتن متر.

ناقل حركة أوتوماتيك بخمس سرعات،

نظام الدفع أمامي.

صممت السيارة بخمس مقاعد.

تتبع السيارة فئة سيارات سيدان.

أبعاد السيارة 4496×1740×2618 مم.

صني

نأتي الآن إلى سعر السيارة صني 2022 كما ذكرها وكيل نيسان في السعودية للخمس إصدارات ترتيبًا من الأرخص للأعلى سعرًا:

سيارة صني 2022 S متاحة بسعر 58,918 ريال سعودي تقريبًا.

سيارة صني 2022 S متاحة بسعر 58,918 ريال سعودي تقريبًا.

سيارة صني 2022 S متاحة بسعر 58,918 ريال سعودي تقريبًا.

سيارة صني 2022 S متاحة بسعر 58,918 ريال سعودي تقريبًا.

سيارة صني 2022 S متاحة بسعر 58,918 ريال سعودي تقريبًا.

قدمنا لكم اليوم صور نيسان صني بإصدارها الجديد للعام 2022، كما عرضنا عليكم سعر كل الإصدارات والمواصفات وفقًا للموقع الرسمي الخاص بأسعار السيارة في المملكة العربية السعودية، على أن نوافيكم بمواصفات كل إصدار تفصيلًا من السيارة وكل السيارات المطروح داخل المملكة.