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عمر شويل - جدة توفير 26 ألف ريال على نيسان باترول 2022 العائلية تخفيض 10% من السعر الأساسي، إذا كنت تبحث عن سيارة عائلية ضخمة مناسبة للطرق الوعرة و الصحاري و تكفي عائلة باكملها فإن باترول من نيسان هي الاختيار الأمثل لك، حيث انضمت فئة ال اي تيتانيوم إلى مجموعة تخفيضات السيارات بالمملكة، لذا نتناول البوم كافة مواصفات السيارة مع السعر الجديد و المعرض الذي يقدم هذا العرض المذهل على سيارة نيسان باترول LE 2022 تيتانيوم.

توفير 26 ألف ريال على نيسان باترول 2022

تتوفر السيارة بمحرك ضخم ثماني الاسطوانات سعة 5600 لتر قوة 400 حصان قير اوتوماتيك و نظام الدفع رباعي، انضمت سيارة نيسان باترول LE 2022 العائلية إلي سلسلة تخفيضات السيارات بالمملكة خاصة ضمن تخفيضات نيسان بترومين على السيارات، حيث أصبحت تتوفر بسعر 231 ألف و406 ريال بدلا من 257 ألف و 100 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة وتوفير 26 ألف ريال تخفيض مذهل 10%.

نيسان باترول LE 2022 العائلية

تتميز فئة LE ب حساسات امامية و خلفية، كاميرا 360 درجة، جنوط مقاس 20 انش، كما تتميز سيارة نيسان باترول LE 2022 العائلية ب اضاءات ليد بالكامل نور عالي ومنخفض ليد، انوار ليد نهارية، انوار ليد خلفية وإشارات ليد أمامية و خلفية، جناح خلفي، هوك خلفي وفتحة سقف، كما تتميز السيارة بكافة مواصفات الامان نظام التحذير في المناطق العمياء، نظام حماية من السرقة و نظام تحذير مغادرة المسار.

داخلية نيسان باترول LE 2022 العائلية

تتميز كذلك بإمكانية مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق، عدد 6 وسائد هوائية، التحكم في الثبات، التحكم في الانزلاق، تقنية دعم المكابح ونظام المساعدة في المرتفعات، كما تتميز داخلية سيارة نيسان العائلية باترول LE 2022 العائلية بنظام تثبيت السرعة، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، مقاعد في الصف الثالث، نظام ذاكرة للمقاعد، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود ( الدريكسون)، تجهيزات سحب المقطورة، تشغيل السيارة عن بعد، مرايا جانبية كهربائية ومكيف متعدد المناطق.

تتميز داخلية فئة ال اي تيتانيوم كذلك بإمكانية التحكم كهربائي بالمقاعد ومقاعد جلد، صندوق خلفي كهربائي، تبريد المقاعد، نظام ترفيه خلفي، مسّاحات مطر اوتوماتيكية، تدفئة المقاعد، شاحن لاسلكي، لوحة قيادة السيارة مضيئة، ثلاجة داخلية، شاشة ترفيه وكافة مواصفات التكنولوجيا نظام ملاحة، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، أوامر صوتية، قرص صلب، نظام صوتي فاخر، نظام آمان، آبل كار بلاي، أندرويد أوتو و13 مكبر صوت لسيارة نيسان باترول LE 2022 العائلية.