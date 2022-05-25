وحش الأسفلت والصحراء… سيارة لادا نيفا الروسية الجديدة 2022.. أهم مميزاتها وأسعارها الخيالية في السعودية

وسوف نتحدث أكثر عن مواصفات ومميزات سيارة لادا نيفا 2022.

مواصفات سيارة لادا نيفا 2022:

ـ تحمل سيارة لادا نيفا 2022 الكثير من المميزات والمواصفات القياسية التي تجعلها تحتل قائمة المنافسين لها بماركات متنوعة.

ـ يوجد بها محرك يحتوي على أسطوانات رباعية وينتج عنه قوى قوية وسرعة بالغة للسير على الطرق.

ـ يتم التحكم الكلي بالمحرك الخاص بالسيارة من خلال ناقل حركة يدوي يعمل بخمس سرعات متنوعة يدوية وأربع بشكل أتوماتيك.

ـ تحتوي السيارة على عجلات مصنعة من مادة البلاستيك المطاطي الغير قابل للتلف، مما يجعلها قوية ومتينة.

ـ المقصورة الداخلية للسيارة كبيرة تحتوي على خمس أشخاص والمقاعد كبيرة منجدة بأجود خامات الجلد.

ـ السيارة مزودة بمصابيح تعمل بتقنية الليد التي تعمل بالليل والنهار والإضاءة تكون على مستوى ساطع وواضح.

ـ يوجد بالسيارة نظام داخلي يقوم بعزل الصوت والضوضاء لكي يمنع أي ضوضاء خارجي.

ـ تتسم السيارة على استخدام أجود أنواع الجلود بصناعة المقاعد مما يوفر لك الشعور الدائم بالراحة عند المكوث عليها.

ـ تتمتع بنظام التدفئة وباقة متنوعة من الأنظمة والتقنيات الحدية والوسائل الترفيهية بما فيها وجود البلوتوث.

ـ تدعم نظام الإبل كير وتحتوي على شاشة ترفيهية وتعمل بتقنية اللمس.

ـ تتميز الركبة بثبات كبير على الأر1 وبالأخص في حالة زيادة سرعة السيارة.

ـ متوفر بها إضاءة على السطح وهذه من أهم المزايا التي تنفرد بها السيارة.

ـ يوجد بالسيارة الكثير من وسائل الأمان والسلامة التي تضم الوسائد الهوائية والمكابح حتى تمنع الانغلاق.

سعر سيارة لادا نيفا 2022:

ـ سيارة لادا نيفا 2022 واحدة من لبن أنواع السيارات التي أطلقتها شركة السيارات الروسية الشهيرة ومصممة بشكل مناسب لفئة الشباب،

ـ مما جعل الكثير من الأشخاص يبحثون عن السعر المناسب لها، وبالأخص سعر الفئة الثالثة التي تبلغ نحو 193 ألف ريال سعودي