سيارة مستعملة بدون مقدم وضمان 3 سنوات بقسط شهري 1,173 ريال دون كفيل

عدد كبير من المستخدمين الآن أصبح يبحث عن سيارة الأحلام التي يستطيع التنقل بها أينما ذهب، ولحسن الحظ تتوافر العديد من العروض، سواء كان العرض للسيارات الجديدة، أو السيارات المستعملة، ويمكن الحصول على العروض بأكثر من طريقة، سواء من خلال وكلاء ومعارض السيارات المنتشرة في المملكة العربية السعودية، مع إمكانية التقسيط المباشر مع المعرض، أو من خلال العديد من شركات التمويل المرخصة والمعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي، بالإضافة إلى عروض البنوك المحلية والأجنبية العاملة في المملكة، ففي حال رغبت بشراء سيارة جديدة أو مستعملة كل ما عليك هو الاختيار بين العروض المقدمة من قبل الجهات المانحة للتمويل، أو عبر زيارة أي من المعارض المعروضة والوكلاء المعتمدون في المملكة للعلامة التجارية للسيارة.

سيارات مستعملة بدون مقدم وضمان 3 سنوات

احصل على أفضل أنواع السيارات المستعملة داخل المعرض التابع للشركة داخل المملكة العربية السعودية بأقل راتب، وسوف تحصل على سيارة هيونداي اكسنت موديل 2020 بقسط شهري 1,173 ريال سعودي، سيارة مستعملة بالتقسيط، بفترة سداد سوف تستمر حتى خمس سنوات بدفعة تملك تصل حتى 10% من قيمة سعر السيارة، ومن أهم مواصفات السيارة التي يبحث عنها كل عميل ليحصل دائما على الأفضل له هو عدد ممشى السيارة وهل هي أوتوماتيك أم مانويل، والسيارة داخل العرض المتوفر هي لونها أبيض، سيارات بأقل راتب وأول قسطين مجانا، وعدد الممشى الخاص بها 120 كيلو متر وحتى 129 كيلو متر، وأوتوماتيك، ومتواجدة في جازان، وسيدان مستعمل بضمان للسيارة حتى ثلاث سنوات أو عدد 60 كيلومتر للممشى بعد حصولك عليها.

طريقة التقديم لطلب السيارة المستعملة

إذا كانت الشروط المعلن عنها متوافقة معك من أن لا يقل الراتب الشهري عن 3000 ريال، وأن تكون موظف بأي من القطاعات الحكومي أو القطاع الخاص، وأن يكون لديك حساب بنكي، فيمكنك تقديم الأوراق المطلوبة من الهوية الوطنية، أو صورة الإقامة للمقيمين، وصورة من رخصة القيادة تكون سارية المفعول، وتعبئة نموذج طلب التمويل السيارة المستعملة من خلال شركة عبد اللطيف جميل، ويمكنك الاتصال على رقم خدمة العملاء 8002442211 لتحصل على سيارتك والمزيد من الاستفسار حول العروض المتوفرة والمناسبة لك، حتى تحصل على أفضل أنواع السيارات بأقل راتب وتكون بسعر جيد، وهذه السيارة المتواجدة في العرض موديل 2020 يبلغ إجمالي سعرها النهائي هو 80,615 ريال.