سعر ومواصفات سيارة لادا جرانتا 2022 كامل مميزات وعيوب lada granta

قامت شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات بالإعلان عن سيارة لادا جرانتا 2022 وما تحتوي عليه هذه السيارة التي تدخل في فئة سيارات سيدان من مواصفات متميزة، وما لها من أبعاد في الطول الذي يبلغ 2468 مم، والعرض المتمثل في 1700مم، وغير ذلك من امتيازات خاصة بالسيارة من حيث السرعة وما تدعمه من كماليات مثل مصابيح الضباب الأمامية، والزجاج الأمامي الكهرباء، وما تتميز به من أسعار مناسبة لهذه المواصفات.

مواصفات سيارة لادا جرانتا 2022

إذا كنت من محبي البحث عن السيارات الحديثة، فاليكم عروض نيسان كيكس، مع تفاصيل حول أنواع سيارات كيا، كما تتميز السيارة lada granta 2022 بعدد من المواصفات يتمثل أبرزها في الأتي:

يتم تزويد السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات.

وسعة المحرك الذي يقوم بإنتاج قوة 98 حصان تتمثل في 1600 سي سي.

كما تحتوي السيارة على عزم أقصى للدوران يتمثل في 145 نيوتن/ متر.

وأيضًا تتسارع السيارة بحسب ما تمت الإشارة إليه من وضع الثبات حتى 155 كيلو متر في الساعة.

مع اتصال السيارة بناقل حركة رباعي السرعات.

مميزات لادا 2022

تحتوى سيارة لادا جرانتا 2022 والتي تصدرها شركة الأمل للتصنيع والتجميع على عدد من الامتيازات:

ارتفاع السيارة في 1500 مم.

وتأتي سعة الشنطة الخلفية على أساس 480 لتر.

بالإضافة إلى تزويد السيارة من الفئة الأولى M/T بعدد كبير من وسائل الأمان.

فضلا عن الفرامل المتميزة بكونها مانعة للانغلاق وتحتوي على توزيع إلكتروني للكهرباء.

عيوب سيارة لادا جرانتا 2022

تستند السيارة جرانتا من مميزات متعددة فإنها أيضا تحتوي على عدد من العيوب تتمثل في:

السيارة غير مزودة بنظام جيد لعزل الصوت، وعدم ثبات نسبي في حالة السرعة العالية.

وبالرغم من تمتع السيارة بألوان متعددة في الشكل الخارجي فان التصميم الخاص بها من حيث الشكل لا يتناسب مع فئة الشباب.

وكان يمكن أن يأتي بأفضل من ذلك مع التحديث الجديد للسيارة.

أسعار جرانتا أوتوماتيك

وعن أسعار السيارة 2022 أوتوماتيكي في داخل مصر.

فان الفئة الأولي منها يتمثل السعر الخاص بها في 178 ألف من الجنيهات المصرية.

أما سعر لادا جرانتا 2022 من الفئة الثانية فانه يتمثل في 185 ألف جنيها مصريا.

وتحتوى هذه السيارة بالموديل الحديث لها 2022 على مجموعة من الامتيازات عالية الجودة.