نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا مستعملة بالتقسيط في السعودية بممشى قليل واستعمال خفيف من عبد اللطيف جميل في المقال التالي

سيارات تويوتا مستعملة بالتقسيط ،تعد سيارات تويوتا من أفخم وأشهر السيارات التي اكتسبت شهرة واسعة في السنوات الأخيرة، حيث أثبتت تويوتا جدارتها بقوة أمام شركات السيارات الرائدة الأخرى كـ سيارات هيونداي وكيا، ولكن مع غلاء الأسعار وفرض الضرائب بشكل مستمر وكثرة متطلبات الحياة، لا يستطيع البعض شراء سيارات جديدة ولأجل هذا سنقدم سيارات تويوتا بالتقسيط مستعملة في السعودية تعتبر إصدارها حديث وبحالة ممتازة وذات ممشى خفيف، سنعرض اشهر فئات تويوتا بالتقسيط عبر السطور التالية. سيارات تويوتا مستعملة بالتقسيط تويوتا كورولا موديل 2018 XLI EXECUTIVE تعمل تويوتا كورولا على نظام الدفع الأمامي بمحرك بسعة 1600 سي سي وبقوة 120 حصان وعزم دوران 154 نيوتن/ متر مع ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT رباعي الأسطوانات.

حالة السيارة مستعملة استعمال خفيف.

عدد الكيلومترات المستهلكة 90 ألف كم.

السيارة لها ضمان ساري لمدة ثلاث سنوات.

إمكانية تقسيط تويوتا كورولا 2018 على مدة أقصاها 48 شهر بدون دفعة أولى بواقع مبلغ 1.525 ريال شهريًا، على أن تكون الدفعة الأخيرة بواقع 11.615 ريال ليكون المبلغ الإجمالي لتملك السيارة 84.815 ريال.

2018 على مدة أقصاها 48 شهر بدون دفعة أولى بواقع مبلغ 1.525 ريال شهريًا، على أن تكون الدفعة الأخيرة بواقع 11.615 ريال ليكون المبلغ الإجمالي لتملك السيارة 84.815 ريال. السعر شامل التأمين والضريبة. تويوتا كامري موديل 2019 LE HEV 4X2 تعمل كامري 2019 على نظام الجر الأمامي بمحرك 2500 سي سي بقوة 205 حصان وقوة عزم دوران 245 نيوتن/ متر مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات.

حالة السيارة مستعملة استعمال خفيف.

عدد الكيلومترات المستهلكة 120 ألف كم.

السيارة لها ضمان ساري لمدة ثلاث سنوات.

إمكانية تقسيط تويوتا كامري على مدة أقصاها 54 شهر بدون دفعات مقدمة بواقع مبلغ شهري 1.922 ريال، على أن تكون الدفعة الأخيرة بواقع 15.755 ريال ليكون المبلغ الإجمالي 119.543 ريال.

على مدة أقصاها 54 شهر بدون دفعات مقدمة بواقع مبلغ شهري 1.922 ريال، على أن تكون الدفعة الأخيرة بواقع 15.755 ريال ليكون المبلغ الإجمالي 119.543 ريال. السعر شامل التأمين والضريبة. تويوتا يارس موديل 2019 Y 1.5 Sedan تعمل يارس 2019 على محرك يبلغ سعته 1500 سي سي بقوة 106 حصان وقوة عزم دوران تصل إلى 140 نيوتن/ متر مع ناقل حركى أوتوماتيك رباعي الأسطوانات.

حالة السيارة مستعملة استعمال خفيف.

السيارة لها ضمان ساري لمدة ثلاث سنوات.

عدد الكيلومترات المستهلكة 80 ألف كم.

إمكانية تقسيط تويوتا يارس على 54 شهر بدون دفعة مقدمة بواقع مبلغ شهري 1.137 ريال، على أن تكون الدفعة الأخيرة 9315 ريال ليكون المبلغ الإجمالي المدفوع 70.713 ريال.

على 54 شهر بدون دفعة مقدمة بواقع مبلغ شهري 1.137 ريال، على أن تكون الدفعة الأخيرة 9315 ريال ليكون المبلغ الإجمالي المدفوع 70.713 ريال. السعر شامل الضريبة والتأمين. تقسيط سيارات Toyota من عبد اللطيف جميل يمكن الاتصال على الرقم المرفق بالأسفل على معرض عبد اللطيف جميل الرائد في بيع السيارات الجديدة والمستعملة كاش أو أقساط، وطلب التقسيط على السيارات الموضحة بالأعلى. عمر شويل - جدة سيارات تويوتا مستعملة بالتقسيط في السعودية بممشى قليل واستعمال خفيف من عبد اللطيف جميل - ثقفني

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