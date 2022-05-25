نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات كورولا كروس 2021 المستعملة بسعر مفاجأة وحالة للتنازل بقسط رخيص في المقال التالي

تعتبر كورولا كروس 2021 من السيارات القوية التي تقدم تجربة أداء متميزة بالإضافة إلى كونها سيارة اعتمادية وكذلك تعد السيارة من السيارات التي تحتفظ بمتوسط سعر إعادة بيع جيد وذلك لأنها تحمل علامة شركة تويوتا اليابانية العملاقة ولكونها أيضا سيارة من السيارات الوعرة التي تتعامل مع كافة أنواع الطرق باستعداد جيد لذلك يعطي لها هذا عمر افتراضي أطول، وقدمت تويوتا أيضا كورولا كروس 2022 وهناك حالة بقسط رخيص مفاجأة سوف نتحدث عنها لاحقا في هذا الموضوع. سيارات كورولا كروس 2021 المستعملة بسعر مفاجأة هناك سيارة كورولا كروس 2021 في الرياض، ممشى السيارة أقل من 20 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه محرك السيارة هو 1.8 هايبرد 4 سلندر.

السيارة تأتي بمقاس جنوط 17 وكذلك أنوار led في المصابيح الأمامية.

كذلك السيارة تحتوي على بودي خارجي بحالة ممتازة وكذلك السيارة فئة فل كامل.

وسعر السيارة هو 98 ألف ريال، وكذلك هناك فتحات تكييف خلفية في صالون السيارة من الخلف. كورولا cross للتنازل بقسط رخيص وحالة ممتازة وممشى منخفض للغاية هناك كورولا كروس 2022 في الطايف، نوع الوقود هو هايبرد، ممشى السيارة منخفض وهو 13 ألف.

وفي الوقت نفسه السيارة البودي الخاص بها لا يحتوي على أي ملاحظات فهو بحالة الوكالة.

السيارة عليها نانو سيراميك كامل على جميع أجزاء السيارة من الخارج.

قسط السيارة شهري هو 850 ريال سعودي والمدفوع هو 6 أقساط من أصل 60 قسط.

السيارة على البنك الأهلي وهناك دفعة أخيرة على السيارة هي 42 ألف و940 ريال.

المطلوب للتنازل هو 25 ألف والسيارة فئة فل كامل، وتحتوي السيارة على فتحة سقف. كورولا كروس 2021 بحالة ممتازة للبيع مستعملة بسعر قوي هناك حالة كورولا cross موديل 2021 في الرياض، ممشى السيارة هو 23 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه سعر السيارة هو 90 ألف ريال، وتحتوي السيارة على تشغيل ودخول بصمة والوقود الخاص بها هايبرد.

زجاج السيارة كهربائي وكذلك وجود هناك إشارات بالمرايا وهناك مقاعد قماش جيدة بالإضافة إلى مرايا كهربائية بخاصية الطي.

المحرك بسعة 4 سلندر وتحتوي على قير اتوماتيكي توب ترونك خاصية تمتلك السيارة وضعية إيكو الموفرة لاستهلاك الوقود. عمر شويل - جدة سيارات كورولا كروس 2021 المستعملة بسعر مفاجأة وحالة للتنازل بقسط رخيص - ثقفني

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