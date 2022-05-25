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عمر شويل - جدة تقدم مجموعة جيلي الصينية عملاق صناعة السيارات ، سيارتها العائلية من الطراز SUV ، جيلي اوكافانجو 2022 المواصفات والصور الجديدة كلياً بموصفات ومميزات عديدة في أسواق الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي ، ومن خلال فقرات مقالنا اليوم نتعرف علي أهم مميزات وعيوب السيارة جيلي أوكفانجو بالصور photos ، ونستعرض بيان بكافة التجهيزات الخاصة بالأمان والسلامة التي وضعتها جيلي في سيارتها OKAVANGO ALL NEW ، وما تعتمد عليه السيارة من عتاد ميكانيكي ونظام تعليق ، ونستعرض أهم فئات السيارة وأسعار كل فئة منها وألوان التصميم الخاص بها ، وأكثر من التفاصيل عبر موقعنا ثقفني.

جيلي اوكافانجو 2022 المواصفات والصور

سيارة كبيرة ذات طابع عائلي.

تقدم بمحرك قوي توربيني مع ناقل حركة ثنائي القابض بسبعة نقلات.

مساحة صندوق الأمتعة كبيرة جداً.

وزنها الإجمالي 1590 كجم.

تستهلك الوقود بمعدل اقتصادي.

تنافس سعرايً مع العديد من سيارات فئتها.

تأتي مدججه بالعتاد علي صعيد التجهيزات الميكانيكية والأمان والسلامة.

فئات وأسعار جيلي أوكافانجو

تأتي سيارة أوكافانجو إلي أسواق المملكة من خلال توكيل شركة الوعلان للتجارة بـ 3 فئات كالآتي :

الأولي : جيلي اوكافانجو 2022 اتوماتيك / Comfort : سعر 87,785 ر.س.

الثانية : جيلي اوكافانجو 2022 اتوماتيك / Premium : بتسعير 94,685 ريال.

الثالثة : جيلي اوكافانجو 2022 اتوماتيك / Full option : القيمة 103,885 ريال سعودي.

تقدم في مصر من خلال توكيل مجموعة أبو غالي موتورز بفئتين هم :

الأولي : جيلي اوكافانجو 2022 اتوماتيك / Comfort ، بقيمة 450,000 جنيه

الثانية : جيلي اوكافانجو 2022 اتوماتيك / Premium ، بسعر 540,000 جنيه

المواصفات الفنية جيلي أوكفانجو

تقدم جيلي مواصفات ميكانيكية في سيارة أوكفانجو تنافس بها المثيلات من الكورية هونداي كريتا 2022 كالآتي :

المحرك وناقل الحركة 1.8 ليتر رباعي الأسطوانات حقن مباشر تيربو.

الطاقة القصوى (KW / rpm) 135/5500

أقصى عزم دوران (نيوتن متر / دورة في الدقيقة) 300 / 1750-4000

ناقل حركة دي سي تي 7 سرعات DCT الرطب

سعة خزان الوقود (لتر) 60

استهلاك الوقود (مجمع لتر / 100 كم) 7.8

وضع القيادة على العجلة الأمامية الأبعاد L * W * H (مم) 4835 × 1900 × 1780

قاعدة العجلات (مم) 2815

الكتلة الخالية (كجم) 1590

حجم صندوق السيارة (لتر) 2360 نظام التعليق والتوجيه تعليق أمامي / خلفي تعليق ماكفرسون المستقل / تعليق متعدد الوصلات

تنفيس الفرامل الأمامية / الخلفية القرص / القرص

وضع القيادة مريح / رياضي / اقتصادي

نوع التوجيه المعزز EPS مقود كهربائي

أنظمة أمان جيلي اوكافانجو 2022 المواصفات والصور

استكمالاً لمسيرة الأختين الصينيتين بايك X7 2022 و هافال H9 الجديدة 2022 ، تقدم أوكفانجو تجهيزات أمان قوية :

مواقف سيارات أوتوماتيكية بالكامل

مساعد حارة

مثبت السرعة التكيفي ACC

مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية AEB-P مع التعرف على المشاة

نظام الكشف عن البقعة العمياء BSD

SLIF تحديد سرعة الحد

تجهيزات الأمان والسلامة في GEELY OCAVANGO 2022

أنظمة مساعدة السائق في OKAFANGO أوكافانغو الجديدة

صورة بانورامية 360 وقوف السيارات

نظام الطيار الذكي L2 ICC

نظام تنقية الهواء عالي الكفاءة من فئة CN95

مكيفات ثلاث مناطق ونظام AQS

لقطات مقربة

المساحات الداخلية سيارة أوكفانجو Interior Ocavango Geely 2022 design

خمسة مقاعد

سبعة مقاعد

مساحة صندوق السيارة القابلة للتكوين

مقاعد خلفية مسطحة قابلة للطي

مقاعد خلفية قابلة للتعديل

تجهيزات الرفاهية جيلي اوكافانجو 2022 الجديدة بالمواصفات والصور

مقعد السائق

مقاعد الصف الأول

لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة

التحول الكهربائي

شاشة 12.3 بوصة عالية الدقة للمعلومات والترفيه

لوحة التحكم المركزية العائمة

سقف سكاي واسع

شاشة تعمل باللمس بثلاثة أصابع

التصميم الخارجي جيلي أوكفانغو 2022

فضلا عن إمكاناتها الداخلية تقدم جيلي في سيارتها اوكفانجو تفاصيل مميزة خارجية هي :

تصميم أمامي وخلفي عصري وجذاب

مصابيح أمامية ستارلايت ماتريكس

جنوط ألمنيوم مقاس 18 بوصة

مصباح الذيل

شبكة صدى كونية

شريط خلفي من الكروم

مرآة جانبية

أبعاد وألوان جيلي أوكفانجو الجديدة كلياً

قدمت جيلي سيارتها بأربعة ألوان خارجية وجاءت الأبعاد الخارجية بالتفاصيل كالآتي :

علي صعيد الأبعاد :

تأتي أوكفانجو لتنافس في الأبعاد سيارات ضخمة مثل الكورية كيا سورينتو 2022 :

تأتي بطول كلي 4 أمتار و 83 سم ونصف.

وعرض كلي متر و 90 سنتي متر.

وارتفاع إجمالي متر 78 سم.

بالنسبة للألوان الخارجية Exterior colors :