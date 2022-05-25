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عمر شويل - جدة تقدم مجموعة جيلي الصينية عملاق صناعة السيارات ، سيارتها العائلية من الطراز SUV ، جيلي اوكافانجو 2022 المواصفات والصور الجديدة كلياً بموصفات ومميزات عديدة في أسواق الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي ، ومن خلال فقرات مقالنا اليوم نتعرف علي أهم مميزات وعيوب السيارة جيلي أوكفانجو بالصور photos ، ونستعرض بيان بكافة التجهيزات الخاصة بالأمان والسلامة التي وضعتها جيلي في سيارتها OKAVANGO ALL NEW ، وما تعتمد عليه السيارة من عتاد ميكانيكي ونظام تعليق ، ونستعرض أهم فئات السيارة وأسعار كل فئة منها وألوان التصميم الخاص بها ، وأكثر من التفاصيل عبر موقعنا ثقفني.
جيلي اوكافانجو 2022 المواصفات والصور
- سيارة كبيرة ذات طابع عائلي.
- تقدم بمحرك قوي توربيني مع ناقل حركة ثنائي القابض بسبعة نقلات.
- مساحة صندوق الأمتعة كبيرة جداً.
- وزنها الإجمالي 1590 كجم.
- تستهلك الوقود بمعدل اقتصادي.
- تنافس سعرايً مع العديد من سيارات فئتها.
- تأتي مدججه بالعتاد علي صعيد التجهيزات الميكانيكية والأمان والسلامة.
فئات وأسعار جيلي أوكافانجو
تأتي سيارة أوكافانجو إلي أسواق المملكة من خلال توكيل شركة الوعلان للتجارة بـ 3 فئات كالآتي :
- الأولي : جيلي اوكافانجو 2022 اتوماتيك / Comfort : سعر 87,785 ر.س.
- الثانية : جيلي اوكافانجو 2022 اتوماتيك / Premium : بتسعير 94,685 ريال.
- الثالثة : جيلي اوكافانجو 2022 اتوماتيك / Full option : القيمة 103,885 ريال سعودي.
تقدم في مصر من خلال توكيل مجموعة أبو غالي موتورز بفئتين هم :
- الأولي : جيلي اوكافانجو 2022 اتوماتيك / Comfort ، بقيمة 450,000 جنيه
- الثانية : جيلي اوكافانجو 2022 اتوماتيك / Premium ، بسعر 540,000 جنيه
المواصفات الفنية جيلي أوكفانجو
تقدم جيلي مواصفات ميكانيكية في سيارة أوكفانجو تنافس بها المثيلات من الكورية هونداي كريتا 2022 كالآتي :
|المحرك وناقل الحركة
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|الأبعاد L * W * H (مم)
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|نظام التعليق والتوجيه
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أنظمة أمان جيلي اوكافانجو 2022 المواصفات والصور
استكمالاً لمسيرة الأختين الصينيتين بايك X7 2022 و هافال H9 الجديدة 2022 ، تقدم أوكفانجو تجهيزات أمان قوية :
- مواقف سيارات أوتوماتيكية بالكامل
- مساعد حارة
- مثبت السرعة التكيفي ACC
- مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية AEB-P مع التعرف على المشاة
- نظام الكشف عن البقعة العمياء BSD
- SLIF تحديد سرعة الحد
تجهيزات الأمان والسلامة في GEELY OCAVANGO 2022
أنظمة مساعدة السائق في OKAFANGO أوكافانغو الجديدة
- صورة بانورامية 360 وقوف السيارات
- نظام الطيار الذكي L2 ICC
- نظام تنقية الهواء عالي الكفاءة من فئة CN95
- مكيفات ثلاث مناطق ونظام AQS
- لقطات مقربة
المساحات الداخلية سيارة أوكفانجو Interior Ocavango Geely 2022 design
- خمسة مقاعد
- سبعة مقاعد
- مساحة صندوق السيارة القابلة للتكوين
- مقاعد خلفية مسطحة قابلة للطي
- مقاعد خلفية قابلة للتعديل
تجهيزات الرفاهية جيلي اوكافانجو 2022 الجديدة بالمواصفات والصور
- مقعد السائق
- مقاعد الصف الأول
- لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة
- التحول الكهربائي
- شاشة 12.3 بوصة عالية الدقة للمعلومات والترفيه
- لوحة التحكم المركزية العائمة
- سقف سكاي واسع
- شاشة تعمل باللمس بثلاثة أصابع
التصميم الخارجي جيلي أوكفانغو 2022
فضلا عن إمكاناتها الداخلية تقدم جيلي في سيارتها اوكفانجو تفاصيل مميزة خارجية هي :
- تصميم أمامي وخلفي عصري وجذاب
- مصابيح أمامية ستارلايت ماتريكس
- جنوط ألمنيوم مقاس 18 بوصة
- مصباح الذيل
- شبكة صدى كونية
- شريط خلفي من الكروم
- مرآة جانبية
أبعاد وألوان جيلي أوكفانجو الجديدة كلياً
قدمت جيلي سيارتها بأربعة ألوان خارجية وجاءت الأبعاد الخارجية بالتفاصيل كالآتي :
علي صعيد الأبعاد :
تأتي أوكفانجو لتنافس في الأبعاد سيارات ضخمة مثل الكورية كيا سورينتو 2022 :
- تأتي بطول كلي 4 أمتار و 83 سم ونصف.
- وعرض كلي متر و 90 سنتي متر.
- وارتفاع إجمالي متر 78 سم.
بالنسبة للألوان الخارجية Exterior colors :
- الرمادي.
- الأبيض.
- الأسود.
- الفضي.
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