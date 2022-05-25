نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا كامري الجديدة 2023 تعرف علي المواصفات والأسعار بالتفاصيل والصور في المقال التالي

عمر شويل - جدة تويوتا كامري الجديدة 2023 هي واحدة من أكثر السيارات العملية وذات معدلات أمان عالية ومستوى رفاهية تكنولوجية عالية. وتحتفل شركة تويوتا كامري بعيدها الأربعين علي تاريخ الإنشاء, الأمر الذي دفع الشركة إلي عرض تويوتا كامري في ثوبها الجديد وأطلقت عليه اسم نايت شيد (Night Shade), وتم تعديد غي هيكل السيارة ليظل نت النوع السيدان كما هو ولكن بعد تعديلات في الشكل العام حتي يتناسب مع مواكبة التقدم وتحقيق روح المنافسة بين السيارات المختلفة. والحقيقة أن شركة تويوتا هي واحدة من أهم وأكبر الشركات اليابانية في العالم التي تعمل في مجال إنتاج وتطوير السيارات. حيث قد قدمت في وقت سابق السيارة تويوتا فورتشنر 2023 الجديدة, وكنا قد تعرفنا علي كافة التفاصيل الخاصة بها. وفيما يلي وخلال الطور القليلة القادمة في هذا المقال سيتم تناول تفاصيل تويوتا كامري الجديدة 2023 مع وجود بعض الصور.

مواصفات تويوتا كامري الجديدة 2023

أعلنت تويوتا عن الإصدار الجديد من السيارة العملية تويوتا كامري من الطراز السيدان بعدد (3) أنواع من المحركات المختلفة, منها المحركين رقم (1) ورقم (2) الذي يعمل بالوقود, فالمحرك الأول يعمل بعدد (4) أسطوانات وبقوة 209 حصان, أما المحرك الثاني فيوجد به عدد (6) أسطوانات وبقوة 305 حصان, وهو الأمر الذي يمنح للسيارة قوة عالية في الأداء. أما عن المحرك الثالث فهو المحرك الأحدث الذي تتجه جميع الشركات لتصنيعه في الفترات المقبلة, فهو من المحركات هايبرد صديقة البيئة والتي تعمل بالنظامين الكهربي وبالوقود والذي يمنح السيارة قوة عزم 211 حصان. وقد أوضحت شركة تويوتا أن معدل استهلاك الوقود للسيارة هو 22.1 كيلومتر لكل لتر وقود وهو الأمر الذي أعطاها ميزة المحافظة علي معدات استهلاك الوقود.

أما عن الشكر الخارجي فقد قامت الشركة بتقديم هذا الإصدار الجديد بفوانيس إضاءة بشكل جديد, ومنحت السيارة إطارات رياضية من الألومنيوم المرصع بالبرونز المطفأ الغير لامع مقاس 19 بوصة.

كما تتمتع السيارة بكابينة قيادة ذات مستوى رفاهية عالي جداً, فتم إتاحة التحكم في السيارة من خلال مجموعة الأزرار الموجودة علي عجلة القيادة, كما يوجد بها شاشة كبيرة 7 بوصة حديثة تعمل باللمس.

وتم عرض السارة بمقدمة سوداء اللون في الشبكات الأمامية, وأغطية سوداء للمرآيات الجانبية, وقد تزودت بمعدلات أمان عالية جداً من نظام الفرامل (ABS) ونظام توزيع الفرامل (EBD), ونظام كامل للرؤية أثناء ركن السيارة, نظام الفرامل التلقائي في حالة لا قدّر الله الطوارئ من الأمام أو الخلف, كما يوجد بها أنظمة التعرف علي المشاة والتعرف علي إشارات المرور المختلفة, كما يوجد بها أنظمة تحديد مسار الحركة وإمكانية تثبيت السرعة.

وقد تم إيضاح أن السيارة معروضة بحوالي 26,000 ألف دولار للفئة الأولي منها وتصل غلي مبلغ 32,000 ألف دولار لأعلي فئة.