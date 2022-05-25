نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات لاندكروزر 2023 الشكل الجديد كلياً تعرف على سعر land cruiser 2023 في الأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات لاندكروزر 2023 . أعلنت عنها شركة تويوتا مؤخرا بشكل رسمي الخبر الذي أسعد كل محبي وعشاق سيارات تويوتا الفخمة وخاصة هذا الطراز من السيارات. حيث تعتبر هذه السيارة واحدة من أفضل وأقوي سيارات الدفع الرباعي التي تقدم أعلي أداء على الطرق الواعرة والصعبة. كما تأتي land cruiser 2023 بمحرك محرك قوي للغاية بقوة سحب كبيرة. مع مظهر خارجي يتمتع بالفخامة والشراسة وداخلية واسعة وفسيحة تتسع لعدد لا بأس به من الركاب البالغين لتوفر لهم راحة أكثر. لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني مميزات لاندكروزر 2023 الشكل الجديد وسعرها المتوقع في الأسواق وموعد نزولها أيضا. فتابعوني لمعرفة كافة التفاصيل.

مواصفات لاندكروزر 2023

حصلت السيارة على العديد من الترقيات والتطورات وإضافة الكثير من وسائل الترفية والأمان والسلامة لها. تعرف أكثر على التغييرات التي حصلت عليها الشاحنة عن طريق التعرف على مواصفات لاندكروزر 2023 وهي كالتالي :

تأتي السيارة بخيارين من المحركات وهي كالتالي :

المحرك الأول سعة 2.5 لتر تيربو مزدوج. يتكون من 6 أسطوانات. ليولد قوة 409 حصان. بعزم دوران 605 نيوتن متر. متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات. الدفع رباعي.

المحرك الثاني سعة 3.3 لتر تيربو مزدوج. يتكون من 6 أسطوانات. ليولد قوة 302 حصان. بعزم دوران 700 نيوتن متر. متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات. الدفع رباعي.

داخلية لاندكروزر 2023 واسعة وفسيحة مكونة من 5 مقاعد عريضة ذات ملمس ناعم.

واسعة وفسيحة مكونة من 5 مقاعد عريضة ذات ملمس ناعم. صندوق خلفي واسع جدا يتسع العديد من الأغراض في حالة السفر.

السيارة تقدم أداء عالي جدا وقي في الطرق الصعبة والواعرة والتضاريس.

كما أنها واحدة من أفضل سيارات الدفع الرباعي.

جنوط ألمنيوم مقاس 18 بوصة.

مصابيح أمامية من موع ليد.

كما يوجد في Toyota land cruiser 2023 نظام تعليق ديناميكي حركي.

نظام تعليق ديناميكي حركي. مرايا قابلة للتدفئة والتعتيم التلقائي.

عجلة قيادة ومقاعد أمامية مدفئة وجيدة التهوية.

شاشة تعمل باللمس بقياس 9 بوصة.

نظام تثبيت السرعة على الطرق الواعرة.

حصلت لاندكروزر 2023 الشكل الجديد كلياً على مظهر قوي وفخم.

على مظهر قوي وفخم. تتوفر السيارة في الأسواق بالعديد من الألوان الجذابة.

مقاعد جلدية قابلة للتعديل كهربائيا.

سعر لاندكروزر 2023

يترقب الكثير من الأشخاص محبي وعشاق سيارات تويوتا موعد نزول لاندكروزر 2023 . حيث تقول بعض التوقعات أن السيارة يوف تكون متوفرة في الأسواق في الربع الأخير من العام الحالي وبالتحديد في شهر سبتمبر 2022 ميلاديا. ومن المتوقع أيضا أن تكون السيارة متوفرة بهذه الأسعار :

سعر لاندكروزر 2023 في السعودية يتراوح ما بين 324 ألف ريال سعودي. وما بين 331 ألف ريال سعودي.

يتراوح ما بين 324 ألف ريال سعودي. وما بين 331 ألف ريال سعودي. أما عن سعر السيارة في الإمارات فهو يبلغ نحو 230 ألف دره إماراتي.

سعر لاندكروزر 2023 في مصر يبلغ 1500000 مليون جنيه مصري.

كانت هذه هي مواصفات لاندكروزر 2023 الشكل الجديد كلياً لذي تم الإعلان عنها حتي الآن من شركة تويوتا. لذلك نرجو منكم متابعتنا باستمرار لمعرفة كل ما هو جديد عن السيارة في حالة الإعلان عنه من قبل الشركة.