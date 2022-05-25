نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتقسيط سيارات تويوتا مستعملة للبيع بأسعار في متناول الكثير تعرف على الأسعار والمواصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالتقسيط سيارات تويوتا مستعملة للبيع، الكثير من المواطنين السعودين دوما يبحثون عن طرق لشراء السيارات المستعملة بأسعار تتناسب مع دخلهم الشهري وذلك لرغبتهم في الحصول على السيارة لتوفير راحتهم أثناء التنقل والرحلات والتوجه للأماكن البعيدة، لذلك نعرض لكم زوار موقعنا الكرام في مقالنا عبر موقعنا ثقفني سيارات مستعملة للبيع وبالتقسيط، فتابعونا.

بالتقسيط سيارات تويوتا مستعملة للبيع بأسعار في المتناول

بعض من المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة يرغبون في إمتلاك سيارة تويوتا مستعملة، حيث تعتبر من أكثر ماركات السيارات المطلوبة نظرا لأنها مناسبة من ناحية السعر ولها الكثير من المميزات أيضا.

تويوتا كامري 2019 مستعمل للبيع

متوفر سيارة ماركة تويوتا فئة كامري موديل 2019 بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ناقل الحركة أوتوماتيكي.

عداد الممشي للسيارة 120 ألف كيلو متر.

نوع وقود السيارة بنزين.

لون السيارة فضي.

طريقة الدفع بالأقساط.

نوافذ كهربائية.

اللون الداخلي للسيارة بيج.

الفرش الداخلي مصنوع من الجلد.

ثمانية سرعات.

سعر السيارة 8 ألف ريال سعودي.

للتواصل الاتصال على الرقم +966596275580.

سيارة مستعملة تويوتا كورولا 2013 للبيع

للبيع سيارة ماركة تويوتا فئة كورولا موديل 2013 متواجدة في بريدة بالمملكة، لون السيارة الخارجي أبيض.

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

عداد الممشي 90 ألف كيلو متر.

نوافذ كهربائية ومشغل سي دي.

طريقة الدفع بالأقساط.

اللون الداخلي للسيارة بيج.

المفرش الداخلي صناعة من الجلد.

سعر السيارة 2,133 ريال سعودي.

للتواصل الاتصال على الرقم +966596205095.

للبيع سيارة تويوتا كامري 2008 مستعملة

سيارة تويوتا كامري للبيع بمدينة عرعر بالمملكة العربية السعودية، سيارة رياضية مستعملة للبيع بالقسط.

ناقل الحركة بالسيارة عادي.

عداد الممشي 119 ألف كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

نوع الوقود بالسيارة البنزين.

سعر السيارة 2,933 ريال سعودي.

للتواصل الاتصال على الرقم +966595177195.

تويوتا هايلكس 2016 مستعمل للبيع

معروض للبيع سيارة تويوتا فئة هايلكس موديل 2016 بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ناقل الحركة أوتوماتيكي.

عداد الممشي 146 ألف كيلو متر.

نوع الوقود بالسيارة البنزين.

لون السيارة الخارجي أبيض.

سعر السيارة 16 ألف ريال سعودي.

للتواصل الاتصال على الرقم +966590139788.

سيارة تويوتا كورولا 2012 مستعملة للبيع

للبيع بالتقسيط سيارة ماركة تويوتا فئة كورولا موديل 2012 بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، مواصفات السيارة هي: