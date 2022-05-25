نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص سيارات تويوتا مستعملة بالإمارات بــ 12 ألف درهم فرصة من سوق السيارات المستعملة في المقال التالي
سيارات تويوتا مستعملة بالإمارات بسعر 12 الف درهم أرخص أسعار سوق السيارات المستعملة، يوجد الكثير من السيارات المنتشرة على الطرق الإماراتية ولكن تأتي الحيرة في اختيار نوع معين من تلك السيارات لذا يجب اختيار سيارات اعتمادية التي لديها القدرة على تعامل مع ظروف مناخ القاسية التي تصادفها الإمارات العربية في الكثير من الأوقات، ومن ضمن تلك السيارات سيارات تويوتا المتميزة في كل فئاتها المختلفة سواء كانت سيدان أو سيارة رياضية ولكن مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة قمنا بتجميع لكم عدد من السيارات المعروضة للبيع بسعر من منخفض إلى متوسط من سيارات تويوتا مستعملة بالإمارات اختاروا منها ما يناسبكم.
سيارات تويوتا مستعملة بالإمارات ب 12 ألف درهم
سيارات تويوتا من سيارات القوية على طرق الإمارات الوعرة والتي تتحمل الظروف المناخية القاسية أحيانا، وتعد من السيارات الاعتمادية قليلة الأعطال وتعطيك ما تريده من شراء السيارات.
سيارة تويوتا كامري طراز 2003 مستعملة للبيع بحالة جيدة
- في مدينة دبي متاح للبيع سيارات مستعملة تويوتا كامري 2003.
- السيارة ذات لون الذهبي من الخارج حالة البدي جيدة بدون خدوش.
- شاشة عداد الممشى للسيارة سجلت مسافة 280.000 كيلو متر.
مواصفات ومزايا سيارة تويوتا كامري 2003
- ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك.
- طراز إصدار السيارة عام 2003 مستعملة بها عيوب بسيطة داخلية.
- مكان تواجد السيارة في مدينة دبي، نوع الدفع أو جر عجلات أمامي.
- وقود محرك السيارة المستخدم بنزين.
- السيارة تحتوي على مساعد فرامل، أجهزة استشعار الاصطفاف أمامي وخلفي.
- كاميرا خلفية، قفل مركزي.
- سعر السيارة تويوتا كامري طراز 2003 يبلغ نحو 11.500 درهم إماراتي.
سيارة تويوتا كامري موديل عام 2006 بمحرك 2.5 للبيع
- في مدينة الرياض تتواجد سيارة تويوتا كامري للبيع حالتها مستعملة.
- السيارة من الخارج باللون الأبيض بدون خدوش أو تاريخ حوادث.
- شاشة عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة سجل نحو 300.00 كيلو متر.
مواصفات وسعر سيارة تويوتا كامري 2006 مستعملة
- سيارة تويوتا لها ناقل الحركة اوتوماتيك وليس يدوي.
- سيارة تويوتا كامري تحتوي على جنوط عجلات من المونيوم.
- تحتوي ايضا على مشغل اسطوانات، نظام تثبيت السرعة.
- مصابيح الضباب، دخول بدون مفتاح، حساسات الركن
- كاميرا خلفية، نوافذ كهربائية، مرايا كهربائية.
- سعة محرك السيارة يعمل بقوة 2487 CC.
- سعر السيارة تويوتا كامري 2006 مستعملة كاش تبلغ 12.500 درهم إماراتي.
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