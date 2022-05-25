وحش الأسفلت الروسى الجديدة... سيارة لادا نيفا الجديدة 2022 اهم مميزاتها وأسعارها الجبارة فى السعودية

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سيارة لادا نيفا الجديدة 2022 ،سيارة لادا نيفا واحدة من أبرز الموديلات التي أطلقتها شركة لادا نيفا الروسية عن الإصدارات السابقة، وتعد من أفضل الشاحنات المتاحة خلال الوقت الحالي على المستوى المحلي والمستوى العالمي، وقد صرحة الشركة بأن النسخة الجدية من السيارة سوف تكون لها العديد من المواصفات القياسية الجديدة عند المقارنة بالموديلات السابق إصدارها قد تم طرح سيارة لادا نيفا 2022 بالأسواق العربية وتتمتع بأسلوب أوربي راقي يجعلها واحدة من أشهر السيارات الفريدة من نوعها بالسوق، مع شكل خارجي رائع وراقي للغاية، وسوف نتحدث أكثر عن مواصفات ومميزات سيارة لادا نيفا 2022. سيارة لادا نيفا الجديدة 2022 مواصفات سيارة لادا نيفا 2022 تحمل سيارة لادا نيفا 2022 الكثير من المميزات والمواصفات القياسية التي تجعلها تحتل قائمة المنافسين لها بماركات متنوعة.

الكثير من المميزات والمواصفات القياسية التي تجعلها تحتل قائمة المنافسين لها بماركات متنوعة. يوجد بها محرك يحتوي على أسطوانات رباعية وينتج عنه قوى قوية وسرعة بالغة للسير على الطرق.

يتم التحكم الكلي بالمحرك الخاص بالسيارة من خلال ناقل حركة يدوي يعمل بخمس سرعات متنوعة يدوية وأربع بشكل أتوماتيك.

تحتوي السيارة على عجلات مصنعة من مادة البلاستيك المطاطي الغير قابل للتلف، مما يجعلها قوية ومتينة.

المقصورة الداخلية للسيارة كبيرة تحتوي على خمس أشخاص والمقاعد كبيرة منجدة بأجود خامات الجلد.

السيارة مزودة بمصابيح تعمل بتقنية الليد التي تعمل بالليل والنهار والإضاءة تكون على مستوى ساطع وواضح.

يوجد بالسيارة نظام داخلي يقوم بعزل الصوت والضوضاء لكي يمنع أي ضوضاء خارجي.

تتسم السيارة على استخدام أجود أنواع الجلود بصناعة المقاعد مما يوفر لك الشعور الدائم بالراحة عند المكوث عليها.

تتمتع بنظام التدفئة وباقة متنوعة من الأنظمة والتقنيات الحدية والوسائل الترفيهية بما فيها وجود البلوتوث.

تدعم نظام الإبل كير وتحتوي على شاشة ترفيهية وتعمل بتقنية اللمس.

تتميز الركبة بثبات كبير على الأر1 وبالأخص في حالة زيادة سرعة السيارة.

متوفر بها إضاءة على السطح وهذه من أهم المزايا التي تنفرد بها السيارة.

يوجد بالسيارة الكثير من وسائل الأمان والسلامة التي تضم الوسائد الهوائية والمكابح حتى تمنع الانغلاق. سعر سيارة لادا نيفا 2022 سيارة لادا نيفا 2022 واحدة من لبن أنواع السيارات التي أطلقتها شركة السيارات الروسية الشهيرة ومصممة بشكل مناسب لفئة الشباب،

واحدة من لبن أنواع السيارات التي أطلقتها شركة السيارات الروسية الشهيرة ومصممة بشكل مناسب لفئة الشباب، مما جعل الكثير من الأشخاص يبحثون عن السعر المناسب لها، وبالأخص سعر الفئة الثالثة التي تبلغ نحو 193 ألف ريال سعودي عمر شويل - جدة وحش الأسفلت الروسى الجديدة... سيارة لادا نيفا الجديدة 2022 اهم مميزاتها وأسعارها الجبارة فى السعودية - ثقفني

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