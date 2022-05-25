عزيزي القاريء نواصل نشر اعلانات سيارات مستعملة في السعودية رخيص سعر مرّة مواصفات ولا أروع. والتي ننقلها لك من صفحة حراج للسيارات الشهيرة من فيسبوك. حيث نعرض انواع كثيرة مستعملة رخيصة الثمن منها تويوتا وسيارات كاديلاك مستعمل وكذلك سيارات هونداي وسيارات كايرس علاوة على سيارات مرسيدس مستعمل والكثير من اسعار سيارات مستعملة في السعودية لتكون استرشادية حينما تقوم بالشراء.

سيارات مستعملة في السعودية رخيص سعر مرّة مواصفات ولا أروع

يا أعزائي القراء في السعودية ننشر لكم سيارات مستعملة رخيصة الثمن في السعودية. ونبدأها بسيارة كاديلاك SRX موديل 2011 ممشى 310000 كيلومتر وارد الجمح. موجودة في الرياض سعرها كاش 23000 ريال سعودي. أما السيارة المستعملة الأخرى فهي هونداي سوناتا للبيع مستعمل. موديل 2019 فل كامل ما عدا البصمة والزنن اللون ابيض. الممشى 200000 كيلومتر. السعر 260000 ريال سعودي. والسيارة التي تليها المعروضة في السيارات المستعملة الرخيصة سيارة كابرس موديل 2013 ال تي زد قير وماكينة شد بلد. والممشى 240000 كيلومتر. والسعر المعروض 270000 ريال سعودي.

اسعار السيارات المستعملة رخيصة السعر في السعودية مواصفات عالية

نواصل أعزائي القرّاء استعراض اسعار سيارات مستعملة رخيصة السعر في السعودية مع مواصفات عالية. حيث توجد سيارة مرسيدس اس اي 350 أعلى صنف في اس موديل 2007 لونها أبيض فل كامل. يصل سعر السيارة إلى 50000 ريال سعودي. علاوة على ذلك توجد سيارة سنتافي للبيع موديل 2012 الممشى 256000 قابل للزيادة. لونها أبيض محرك 6 سلندر وأتوماتيك وتحكم يدوي السعر 180000 ريال سعودي في مدينة تبوك. معروض أيضًا قلاب دايهاتسو موديل 1986 بنزين فحص واستمارة منتهي في جيزان أبو عريش بسعر 17000 ريال سعودي.

سعر سيارات مستعملة ورخيصة الثمن في المملكة العربية السعودية محدث

نواصل استعراض اسعار السيارات المستعملة في السعودية رخيصة الثمن اعزائي القراء والقارئات لموقع ثقفني. حيث توجد سيارة اكسنت للبيع مستعمل موديل 2012 قير عادي اوتوماتيك ممشى اكثر من 60000 كيلومتر. علاوة على ذلك سعرها النهائي 21 ألف ريال سعودي. وتوجد سيايرة للبيع مستعمل جمس سوبربان 2002 بدون دبل وبدون فتحة مواصفات أمريكية ممشى عداد 250000 كيلومتر 8 سلندر. علاوة على ذلك السعر نهائي 10000 ريال سعودي وفحص منتهي سيتم النقل بدون فحص الاستمارة سارية. كما معروض سيارة موديل كامري 2021 فل كامل للبيع قير بنزين 6 سلندر ممشى 32000 كم السعر نهائي 110000 ريال سعودي.