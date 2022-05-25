نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة هيونداي برخص التراب..ب 9 ألاف أحصل على سيارة هيونداي حديثة مستعمله بحاله جيداً بمواصفات جبارة..تعرف على التفاصيل في المقال التالي

ب 9 ألاف أحصل على سيارة هيونداي حديثة مستعمله بحاله جيداً بمواصفات جبارة، الجميع يبحث عن امتلاك سيارات بأقل من عشرون ألف ريال سعودي، وبالأخص لو كانت هذه السيارات هيونداي، حيث أنها من السيارات الرائعة التي تتمتع بمواصفات لا مثيل لها، فهي تحتوي على درجة عالية من الأمان، كما يوجد بها العديد من الإمكانيات التي تجعلك تنتقل بها لأبعد الأماكن من دون القلق من التعرجات أو المسافات الطويلة أو الاهتزاز فهي تتمتع بدرجة أمان عالية. ب 9 ألاف أحصل على سيارة هيونداي حديثة مستعمله سوف نقدم لكم أسعار سيارة هيونداي في السعودية بأسعار مناسبه وحاله جيده سيارة هيونداي موديل 2005 هي من أرخص السيارات المستعملة ماركة هيونداي المتوفرة في السعودية السيارة هيونداي موديل 2005.

حيث إنها من السيارات التي تم استعمالها بشكل قوي للمحرك الخاص بها، فهو يبلغ 1.6 سي سي.

وهي توجد في منطقة حائل، كما أنها تتميز باللون الأزرق اللامع، وهي تحتوي على ناقل يدوي للحركة.

كما أن عداد الممشى الخاص بالسيارة للمسافة المقطوعة يبلغ 500,000 ألف كيلو متر.

والوقود المستخدم في السيارة هو البنزين، كما أن العجلات الخاصة بها تعمل بالدفع الأمامي للقيادة.

وهي تحتوي على مشغل للأسطوانات، وتساعدك على التحكم في الظروف الجوية بكل بساطة.

وتم تعزيز عجلة القيادة الخاصة بها، كما أنها تحتوي على فتحة سقف نوافذ كهربائية، راديو يدعم إم بي سي ثري.

و يمكن دخولها بدون مفتاح، كما أن سعرها يبلغ 9000 آلاف ريال سعودي. سيارة هيونداي اكسنت موديل عام 2013 مستعملة هذه السيارة الرائعة تتوفر مستعملة في منطقة تبوك، وهي موديل 2013.

كما أن عداد الممشى الخاص بها يبلغ 172,000 ألف كيلو متر.

وتوجد هذه السيارة الرائعة في تبوك، كما أنها تحتوي على نقل للحركة يعمل بشكل أوتوماتيكي.

وهي تتميز بلونها الأسود الجذاب، كما أن العجلات الخاصة بها تعمل بالدفع الأمامي، ومن مزاياها الداخلية القفل المركزي.

كما أن إمالة المقود يتم تعديله، وهي تحتوي على مقود كهربائي.

ويبلغ سعرها 20 ألف ريال سعودي، وهي من السيارات المستعملة التي تم فحصها بشكل جيد.

حيث أن هذا يجعلها مميزة للغاية، لذلك لا تترددوا في الحصول عليها حيث ان سعرها مناسب للجميع. عمر شويل - جدة سيارة هيونداي برخص التراب..ب 9 ألاف أحصل على سيارة هيونداي حديثة مستعمله بحاله جيداً بمواصفات جبارة..تعرف على التفاصيل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارة هيونداي برخص التراب..ب 9 ألاف أحصل على سيارة هيونداي حديثة مستعمله بحاله جيداً بمواصفات جبارة..تعرف على التفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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