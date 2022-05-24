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عمر شويل - جدة أسعار كيا سونيت 2023 جميع الفئات كاش وتقسيط ضمن عروض الجبر للسيارات، شهد السوق السعودي وصول فئات عديدة من الموديلات الجديدة لسيارات كيا طراز سونيت، حيث أصدرت كيا لهذا العام أربع فئات متنوعة من سونيت 2023 هي على التريب بدءاً من الفئة القياسية LX ثم فئة LX2 تليها فئة EX 2TONE وأخيراً فئة EX. نقدم لكم اليوم أبرز المواصفات والاختلافات الموجودة في جميع فئات كيا سونيت موديل 2023، كما نكشف لكم عن آخر تحديث لأسعار تلك الفئات ضمن أحدث عروض الكاش والتقسيط من الوكيل كيا الجبر.

أسعار فئات كيا سونيت موديل 2023

نبدأ عروض كيا الجبر على سونيت 2023 بالفئة الأولى وهي فئة LX ستاندر، حيث بلغ سعرها الآن كاش 77 ألف و738 ريال، وهناك إمكانية للتقسيط بمبلغ 1442 ريال شهرياً مع سداد دفعة أولى قيمتها 7774 ريال + دفعة أخيرة قيمتها 23322 ريال. تأتي تلك الفئة بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي يولد قوة 115 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيك ونظام الدفع أمامي. وتتميز بحساسات خلفية، كاميرا خلفية، إكسسوارات كروم، مقاعد مخمل، شاشة ترفيه، جنوط مقاس 16 إنش، نظام تثبيت السرعة، فتح السيارة بالريموت، مكيف يدوي، زر تشغيل المحرك، سنتر لوك تحكم من المقود، تشغيل السيارة عن بعد، مرايا جانبية كهربائية، شاشة عدادات، منفذ يو اس بي + اتصال بلوتوث، عدد 2 وسائد هوائية.

عروض سونيت 2023 كيا الجبر

أما الفئة الثانية LX2 فقد توفرت بسعر 84293 ريال نقداً، وهناك إمكانية للتقسيط بمبلغ 1563 ريال شهرياً مع سداد دفعة أولى قيمتها 8430 ريال + دفعة أخيرة قيمتها 25288 ريال. تأتي تلك الفئة بنفس المحرك الموجود في الفئة الأولى وتتفوق عليها من ناحية المواصفات الخارجية في وجود إضاءات ليد بدلاً من الهالوجين. وتتوفر كيا سونيت 2023 EX2 Tone وهي الفئة الثالثة بسعر 89238 ريال كاش في عروض كيا الجبر، وهناك إمكانية للتقسيط بمبلغ 1655 ريال شهرياً مع سداد دفعة أولى قيمتها 8924 ريال + دفعة أخيرة قيمتها 26772 ريال. تأتي تلك الفئة بنفس المحرك ولكنها تتفوق من ناحية المواصفات الداخلية والخارجية في وجود مقاعد جلد، حساسات أمامية، شاشة عدادات، مكيف متعدد المناطق، أبل كار بلاي و فتحة سقف.

الفئة الرابعة والأخيرة ضمن فئات كيا سونيت موديل 2023 هي فئة EX الأعلى تجهيزاً، وهي تتفوق على الفئة السابقة بوجود تقنية دعم المكابح بالاضافة إلى إكسسوارات كروم وشاشة ترفيه. بلغ سعر تلك الفئة الآن 90 ألف و848 ريال كاش ضمن عروض الوكيل الجبر للسيارات، وهناك إمكانية للتقسيط على 60 شهر بمبلغ 1685 ريال شهرياً مع سداد دفعة أولى قيمتها 9085 ريال + دفعة أخيرة قيمتها 27255 ريال.