سيارات تويوتا مستعملة سعودية بـــ 11 ألف ريال أرخص السيارات المستعملة في سوق السعودية

سيارات تويوتا مستعملة سعودية بسعر 11 ألف ريال أرخص السيارات المستعملة في سوق السعودية، يوجد الكثير من سيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية وتكون بجودة عالية ومواصفات ومميزات السيارة عالية تناسب كل من يرغب في شراء سيارة معتمدة، ويواجه الكثير منا مشكلة إقتناء سيارة تويوتا جديدة لذا يلجأ إلى شراء سيارات مستعملة متواجدة في معارض سيارات كبرى والتي تعرض أنواع مختلفة من السيارات من تويوتا بطراز مختلف سواء كامري أو كورولا أو لاند كروزر وغيرها وسنعرض لكم أفضل سيارات تويوتا مستعملة داخل المملكة.

سيارة تويوتا مستعملة بالسعودية بسعر مغري

تعتبر سيارة تويوتا من أشهر أنواع سيارات السيدان التي تأتي بحجم متوسط ومحركاتها قوية مع قيادة مريحة، مع مواصفات مبتكرة في أنظمة الأمان وتقنيات تكنولوجية مع مقصورة داخلية واسعة، لذا تأتي سيارات تويوتا في مراكز عليا لبيع سيارات داخل المملكة.

سيارة تويوتا مستعملة كوستر موديل 2012 للبيع

مواصفات السيارة بأنها مستعملة بحالة جيدة متواجدة في مدينة الرياض. سيارة تويوتا كوستر سيارة سيدان جاءت باللون الأبيض من الخارج. السيارة من الداخل باللون البيج.

أهم مزايا ومواصفات سيارة تويوتا كوستر 2012 وسعرها

السيارة تحتوي على عداد ممشى سجل مسافة 200.000 كيلو متر.

نوع الوقود المستخدم بمحرك السيارة البنزين.

مقود كهربائي، ضبط المقعد يدوي، فتحات مكيف خلفية.

جهاز قياس عدد الأميال المقطوعة.

سعر السيارة تويوتا كوستر طراز 2012 بسعر 10 آلاف ريال سعودي.

سيارة تويوتا كامري مستعملة للبيع إصدار 2005 باللون الأبيض

سيارة تويوتا هايبيرد مستعملة بقوة محرك 2400 CC. شاشة عداد الممشى للسيارة تويوتا كامري سجلت نحو 350.000 كيلو متر عند عرضها للبيع. لون السيارة الخارجي أبيض البدي الخارجي وكالة.

أهم مواصفات ومزايا سيارة تويوتا كامري 2005

سعة محرك السيارة 1600 CC

ناقل الحركة للسيارة CTV.

دفع أو الجر نوعه في السيارة أمامي.

نوع وقود سيارة تويوتا كامري هجين.

السيارة متواجدة في مدينة الرياض بسعر 13 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا كامري مستعمل موديل 2007 للبيع في الرياض

للبيع في كبرى مواقع بيع وشراء السيارات المستعملة بالسعودية سيارة تويوتا كامري بحالة جيدة. نوع السيارة تويوتا كامري إصدار عام 2007. لون السيارة الخارجي فضي رمادي بدي وكالة.

أهم مزايا ومواصفات سيارة تويوتا كامري 2007 وسعرها