نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء أرخص سيارات مستعملة في المملكة السعودية كيا سبورتاج وتويوتا كامري في المقال التالي

عمر شويل - جدة شراء أرخص سيارات مستعملة في المملكة السعودية كيا سبورتاج وتويوتا كامري يهتم كثير من المواطنين داخل المملكة السعودية طوال الوقت بالبحث عن أفضل أنواع السيارات المستعملة وبأسعار تتناسب مع الجميع خاصة بعد أن ارتفع بشكل كبير في الفترة أسعار السيارات على مستوى العالم كله حيث بدأ الجميع بالبحث عن أفضل أنواع السيارات المستعملة لكي يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم بكل سهولة، لهذا سوف نوضح لكم كافة التفاصيل والمواصفات الخاصة بأفضل أنواع السيارات المشهورة داخل المملكة السعودية.

شراء أرخص سيارات مستعملة في المملكة

تويوتا كامري موديل 2016

هذه السيارة تتميز بوجود ناقل حركة أوتوماتيكي ويتم استخدام البنزين لهذه السيارة كما تتلون باللون الموف. يتواجد فيها فتحة سقف مع وجود مكيف ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية وعدد الكيلومترات التي قطعتها 147 , 000 كلم . هذه السيارة يوجد فيها بلوتوث هو مشغل أقراص مضغوطة كما يتولد فيها نظام مانع الانغلاق وسعر هذه السيارة داخل الأصوات 12000 ريال سعودي

سيارات كيا سبورتاج موديل 2016

هذه السيارة يتواجد فيها نقل حلقي أوتوماتيكي وتتميز باللون الأبيض وتتواجد في مدينة القصيم وعدد الأميال 100 كيلو متر ويتم استخدام البنزين لهذه السيارة وتتوافر في الأسواق بسعر 25000 ريال سعودي .

سيارات هيونداي النترا موديل 2017

هذه السيارة عدد المسافات الخاصة بها 70 , 000 كيلو متر وتتواجد في مدينة أبها وتتميز باللون الأحمر كما يتواجد فيها ناقل حركة أتوماتيك.

يوجد في هذه السيارة مرايات تعمل بالكهرباء مع وجود فتحه سقف ومكيف موجود جهاز تحكم عن بعد بالإضافة إلى وجود نظام يقوم بتوزيع الفرامل ونظام يمنع الانغلاق ويوجد فيها نظام وقوف ذكي وسعر هذه السيارة 20000 ريال سعودي ويمكن التقسيط بدفع 2500 ريال مقدم وقصة شهر 500 ريال طريقة تقسيط السيارات المستعملة في المملكة

سيارة هوندا كونشنتو موديل 2015

هذه السيارة تتميز بوجود ناقل حركة اتوماتيك وعدد الكيلومترات 112 , 000 كيلو متر وتتميز باللون الأبيض كما يتم استخدام البنزين لهذه السيارة خطوات الحصول على سيارات مستعملة بالمملكة

هذه السيارة يتواجد فيها جهاز تحكم عن بعد ونوافذ أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء ومرايات قابلة للطي مع وجود تكييف ونظام وقوف ذكي كما يتوفر في هذه السيارة البلوتوث ووسائد هوائية وسعر هذه السيارة 19 . 000 ريال سعودي ويمكن دفع مقدم 3000 ريال سعودي للحصول على الصيامها بالتقسيط يصل إلى 1000 ريال سعودي.