نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل على سياراتك الان..ب 8 ألاف ريال احصل على سيارة تويوتا وسيارة هيونداي مستعمله بحاله جيدة ومواصفات جبارة في المقال التالي

ب 8 ألاف ريال احصل على سيارة تويوتا وسيارة هيونداي مستعمله بحاله جيدة، نعرض عليكم أفضل أنواع السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية، بذلك المقال الهام للغاية بالنسية لكافة الأشخاص التي تريد الحصول على سيارة بتقنيات وإمكانيات متميزة وحديثة بنفس الوقت بأفضل الأسعار المناسبة للكثير من فئات المجتمع، حيث أنه من أهم ما يوجد بالسيارة هي الإمكانيات والتقنيات التي تواكب الموضة العصرية وبالأخص أن السيارات السريعة في هذا الوقت له أهمية بالغة بالحياة اليومية بالوقت الحالي، وبالأخص أننا الآن في عصر السرعة، وسوف نوفر لكم اليوم السيارات المناسبة للعديد من حيث السعر والمواصفات القياسية. ب 8 ألاف ريال احصل على سيارة تويوتا وسيارة هيونداي سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني سيارة تويوتا وسيارة هيونداي بحاله جيدة سيارة تويوتا كامري 2008 تنال سيارة تويوتا كامري على شهرة كبيرة منذ أن تم إصدارها بعام 2008 وحتى وقتنا هذا الإقبال عليها كبير وتتمتع السيارة بالكثير من المواصفات.

سعر تداول يبلغ 10 ألف ريال سعودي بسوق السيارات المستعملة بالمملكة العربية السعودية.

يوجد بالسيارة أربع أبواب تمكنك من قطع مسافة نحو 200 ألف كيلو متر وتعمل بوقود البنزين.

السيارة متاحة بلون خارجي أبيض ومتاحة بناقل حركة يعمل بتقنية الأتوماتيك.

سيارات مستعملة متاحة في المملكة العربية السعودية. سيارة هيونداي سوناتا 2007 جاءت سيارة هيونداي سوناتا 2007بتقنيات جعلتها من أفضل أنواع السيارات التي قد تم طرحها بعام 2007م.

تمكنت عرش السيارات الأكثر بحث وتتميز بالعديد من المواصفات فائقة الجودة.

السيارة متاحة بسعر يبلغ نحو 9 ألاف ريال سعودي بسوق السيارات المستعملة.

تقوم السيارة بقطع مسافة 250 ألف كيلو متر وتسير بوقود البنزين.

السيارة باللون خارجي رصاصي ويوجد بها أربع أبواب، ومزودة بماتور يعمل بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بعدة سرعات متنوعة. سيارة تويوتا يارس 2011 منذ أن تم إصدار السيارة أصبح المشترين لا يتوقفون بالبحث عليها منذ أن تم طرحها بعام 2011 وعلى العام الحالي 2022.

من أهم ما تتميز به السيارة أسعارها الرائعة للغاية والمواصفات المتميزة التي تتوفر بها.

قد تم طرح السيارة بعام 2011 وجاءت بلون أبيض ولها عدد أبواب يبلغ نحو أربع أبواب ومزودة بناقل حركة أتوماتيك ويدعم العمل بعدة سرعات متنوعة.

قد يصل عدد الكيلو متر التي تقطعها السيارة نحو 300 ألف كيلو متر وتعمل بوقود البنزين.

السيارة تدعم الكثير من وسائل الأمان والسلامة ووسائل الترفيه المتنوعة. عمر شويل - جدة أحصل على سياراتك الان..ب 8 ألاف ريال احصل على سيارة تويوتا وسيارة هيونداي مستعمله بحاله جيدة ومواصفات جبارة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحصل على سياراتك الان..ب 8 ألاف ريال احصل على سيارة تويوتا وسيارة هيونداي مستعمله بحاله جيدة ومواصفات جبارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.