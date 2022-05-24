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سيارات تويوتا لاندكروزر الجبارة الآن بحالات جيدة وأسعار رخيصة تبدأ بأقل من 30 ألف ريال سعودي، وتعتبر سيارة لاند كروزر من السيارات الشبه متكاملة وتتجه السيارة مع كل موديل جديد لها للسعي لتقديم مستوى أعلى وأعلى حتى وصل الحالة بسيارة لاند كروزر 2022 أنها سيارة ذات صرفية وقود مناسبة وهي 10 كيلومتر متر لكل لتر تقريبا وهو أمر جيدة قياسا على قوة محركها التي تبلغ 409 حصان ميكانيكي. سيارات لاندكروزر بأقل من 30 ألف ومفاجأة كبيرة بالحالات هناك سيارة لاندكروزر 2003، السيارة بقير يدوي، حالة المحرك والقير جيدة.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة هو 500 ألف كيلومتر، البودي تم تجديد اللون الخاص به.

السيارة باللون الذهبي، وتحتوي السيارة على فتحة سقف، السيارة متاحة كذلك للبدل ولكن بسيارة مناسبة.

كفرات السيارة بحالة ممتازة ولا تحتاج إلى تعديل أو تجديد ويمكنها الخدمة حتى 20 ألف كيلومتر إضافية.

حالة الفرش من الداخل جيدة والسعر هو 29 ألف ريال.

كشافات السيارة الأمامية والخلفية جيدة ولا تحتاج إلى أي مصروفات. لاندكروزر بأسعار منخفضة وحالات جيدة تمنح أعلى قيمة مقابل أقل سعر هناك سيارة أخرى لاند كروزر 2003 السيارة بقير اتوماتيكي، نوع الوقود بنزين، الممشى 400 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه حالة البودي من الخارج مقبولة ولا تعاني من التكليح، محرك السيارة هو v6، والبودي الخارجي بدون ملاحظات.

الكفرات جديدة وسعر السيارة 33 ألف ريال قابل للتفاوض البسيط، حالة المحرك ممتازة وليست به ملاحظات. سيارات تويوتا الجبارة لاند كروزر بحالات قوية والمفاجأة الممشى القليل قياسا بموديل السيارة كذلك هناك حالة مستعملة في الرياض من السيارة الممشى مفاجأة وهو 380 ألف على سيارة موديل 2003.

وفي الوقت نفسه السيارة سعرها 35 ألف ريال سعودي قابل للتفاوض، السيارة موديل فل كامل.

السيارة من المالك بعد الأول من الوكالة، البودي جيد والملاحظات هي رش الكبوت والرفرف اليمين.

أيضا السيارة تحتوي على شاشة صغيرة في التابلوه، مراتب جلد ومثبت سرعة وتحكم المسجل بعجلة القيادة.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على تكييف ثلاجة وقوي والونش الخاص بالسيارة تم إزالته بسبب حادث بسيط. عمر شويل - جدة سيارات لاندكروزر بأقل من 30 ألف ومفاجأة كبيرة بالحالات - ثقفني

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