نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصل الوحش الياباني..أفضل سيارة تويوتا لاند كروزر2022 بمواصفاتها ومميزاتها وأسعارها خيالية في السعودية في المقال التالي

تعتبر تويوتا لاند كروزر سلسلة 2022 أفضل سيارة يابانية بمواصفاتها ومميزاتها وأسعارها العالية في السعودية، لأنها تجمع بين الفخامة والأناقة والمظهر الرياضي والقوي والأنيق، بالإضافة إلى كونها سيارة موثوقة ذات تصميم رياضي لأنها تمتلك كل من ميزات الأمان والسلامة التي يحتاجها السائق.ضمن فئة سيارات الدفع الرباعي الرياضية التي تعمل بنظام الدفع الرباعي في مجالاتها الخاصة، تتميز السيارة بمظهر خارجي جذاب وفخم يجذب عددًا أكبر من الشباب، كما أن مظهرها الخارجي المشرق والمثير يسمح لها بجذب الانتباه والصدارة على السيارات المتقدمة في السوق مع العديد من الخصائص الفريدة التي سنستكشفها في مقالنا اليوم المواصفات المميزة في سيارة تويوتا لاند كروزر2022 هناك العديد من الموديلات الجديدة التي تبدو مشابهة لتصميم Lander Cuz 2022 الحالي.

يتميز بواجهة خارجية جديدة وشبكة لم يتم تحديثها بشكل كبير.

هناك العديد من حلول الأمان والسرية المتاحة لحماية السائق من مجموعة متنوعة من التهديدات.

تتوفر أيضًا إمكانية حدوث مشكلات أثناء القيادة وهو ما أصبح ممكنًا بفضل تقنية منظم السرعة والتحكم التلقائي في الفرامل عند المنحدر.

وتقنية الانتباه والانتباه عند مغادرة المسار وكذلك تقنية المساعدة في المنعطفات.

مع إدخال مجموعة متنوعة من التقنيات الملائمة للعائلة مثل أنظمة الصوتنة أصبحت مجموعة متنوعة من خيارات الترفيه متاحة.

كما يتوفر أيضًا إمكانية توصيل الهواتف الذكية دون استخدام كابل أو مكبر للصوت والقدرة على الرد على المكالمات الهاتفية باستخدام أزرار السيارة.

يمكن استخدام الماسح الضوئي للتعرف على سائق السيارة عن طريق البصمة الرقمية.

وجود نظام تحكم على الطريق لضمان تجربة قيادة تتوافق مع جميع المخاطر التي تواجهها على الطرق مع توفير مجموعة متنوعة من خيارات القيادة.

تحتوي هذه السيارة على ثلاثة محركات أولها محرك بست أسطوانات على شكل حرف V.

بسعة 3.5 لتر وشاحن توربيني مزدوج.

أما المحرك الثاني فيأتي بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 3.5 لتر مع شاحن توربيني ومحرك كهربائي.

يولد 416 حصاناً وسرعة دورانه 600 نيوتن متر.

المحرك الثالث مزود بشاحن توربيني وبسعة 6 سلندرات و 3.3 لتر.

يولد 217 حصاناً و 539 نيوتن متر من عزم الدوران. سعر تويوتا لاند كروزر 2022 في المملكة العربية السعودية ويطرح تويوتا لاند كروزر 2022 بسعر 55 ألف دولار أي 318.750 ريال سعودي. عمر شويل - جدة وصل الوحش الياباني..أفضل سيارة تويوتا لاند كروزر2022 بمواصفاتها ومميزاتها وأسعارها خيالية في السعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصل الوحش الياباني..أفضل سيارة تويوتا لاند كروزر2022 بمواصفاتها ومميزاتها وأسعارها خيالية في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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