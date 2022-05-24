نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات أقل من ألف دينار في الكويت مستعملة بحالة جيدة أشهر أنواع السيارات الرائدة للبيع في المقال التالي

سيارات أقل من ألف دينار في الكويت ،من أجل مواجهة الظروف الاقتصادية والضرائب المفروضة على المواطنين وغلاء الأسعار التي تتزايد يومًا بعد يوم، نقدم تشكيلة من جميع فئات سيارات مستعملة في دولة الكويت لا تتعدى سعرها الألف دينار، وهي بحالة جيدة أو ممتازة من أهمها سيارات تويوتا و سيارات بي أم دبليو وميتسوبيشي وغيرها من السيارات التي سوف نرفعها يومياً (مُحدث)، سنعرض في السطور التالية أهم السيارات المستعملة بسعر رخيص في الكويت. سيارات أقل من ألف دينار في الكويت تويوتا اوريون موديل 2008 مستعملة من السيارات السيدان ذات سعة لترية كبير حيث تصل السعة إلى 3500 سي سي وتلد قوة 268 حصان وتصل قوة العزم الدوراني إلى 336 نيوتن/ متر، مع محرك أوتوماتيك سداسي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة أكثر من 200 ألف كم.

عنوان موقع السيارة في مدينة الأحمدي بحي المهبولة.

السيارة مؤمنة تأمين إلزامي والدهان أصلي.

تتمتع السيارة بمواصفات خليجية وهي بحالة ممتازة وخالية من الحوادث.

تحتوي على مكيف هواء قوي، جنوط المونيوم، نظام مانع انغلاق الفرامل، مساعد فرام، انذار ضد السرقة، النوافذ والمرايات كهربائية، وسائد هوائية، قفل مركزي.

سعر تويوتا اوريون مستعملة في الكويت 850 دينار. بي أم دبليو موديل 2009 مستعملة وهي من السيارات المستعملة في الكويت الأكثر شهرة تعمل بمحرك 3000 سي سي بقوة 272 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات سداسي الأسطوانات، سيارة من فئة السيدان تعمل بنظام جر أمامي.

الأكثر شهرة تعمل بمحرك 3000 سي سي بقوة 272 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات سداسي الأسطوانات، سيارة من فئة السيدان تعمل بنظام جر أمامي. عدد الكيلومترات المستهلكة أكثر من 200 ألف كم.

عنوان موقع السيارة في مدينة مبارك الكبير بحي صباح السالم.

السيارة غير مؤمنة.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج ولا يوجد لها تاريخ حوادث.

تحتوي على فتحة سقف، أكياس هوائية للسائق والراكب الأمامي، 5 مقاعد من الجلد الفاخر، مكيف هواء قوي، والنوافذ والمرايات كهربائية، جميع أنظمة الحماية والوسائل الترفيهية.

سعر بي أم دبليو مستعملة في الكويت 800 دينار. ميتسوبيشي لانسر موديل 2011 مستعملة تأتي بسعة محرك 2000 سي سي بقوة 95 حصان وقوة عزم دوران 173 نيوتن/ متر مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة 190 ألف كم.

عنوان موقع السيارة في مدينة مبارك الكبير بحي صياح السالم.

السيارة مؤمنة ، وحالتها ممتازة بدون حوادث، ودهانها أصلي.

تحتوي على ميزة الدخول بدون مفتاح، ومكيف هواء، ومرايات ونوافذ كهربائية، وأكياس هوائية، قفل مركزي، ومصابيح أل إي دي، بلوتوث ونظام مانع انزلاق الفرامل.

سعر ميتسوبيشي لانسر مستعملة في الكويت 600 دينار. عمر شويل - جدة سيارات أقل من ألف دينار في الكويت مستعملة بحالة جيدة أشهر أنواع السيارات الرائدة للبيع - ثقفني

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