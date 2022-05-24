 كم تقسيط راف فور RAV4 2022 في السعودية وأسعارها ومواصفتها

كم تقسيط راف فور Rav 4 2022 في السعودية وأسعارها ومواصفتها أمر يرغب في معرفته العديد من الأشخاص، وتتميز هذه السيارة بأنها تعمل بالدفع الرباعي ويبلغ سعة المحرك لها 2.5 لتر وقوته 203 حصان وسوف نتناول في هذا المقال العديد من المعلومات الخاصة بعزم الدوران للسيارة والموديلات المختلفة لها واسعارها وسرعتها كما سوف نذكر كيف يتم تقسيط السيارة في المملكة العربية السعودية ومواصفاتها بالتفصيل.

كم سعر سيارة راف فور 2022؟

يبلغ سعر سيارة فور 2022 في المملكة العربية السعودية بالنسبة لموديل LE الأوتوماتيك حوالي 46,485 ريال سعودي.

سعر السيارة الأوتوماتيك 4*4 تبلغ في المملكة حوالي 103040 ريال سعودي.

بالنسبة لسعر السيارة الأوتوماتيك لعام 2022 موديل HEV LE 4*2 يبلغ 115000 ريال سعودي.

يبلغ سعر السيارة XLE 2022 الأوتوماتيكي حوالي 118680 ريال سعودي.

بالنسبة لسعر السيارة موديل HEV LE 4*4 الأوتوماتيك يبلغ 121095 ريال سعودي.

سعر سيارة موديل GLE 4*4 الأوتوماتيكي لسنة 2022 يبلغ حوالي 135585 ريال سعودي.

يبلغ سعر سيارة HE LTD 4*4 الأوتوماتيكي لسنة 2022 حوالي 147775 ريال سعودي.

راف فور 2022 كم سي سي؟

بالنسبة لمحرك سيارة راف فور فإنه يبلغ 2500 سي سي وهو مزود بثماني سرعات ويوجد في السيارة كاميرا تسمح بالرؤية الخلفية بالإضافة إلى حساسات أمامية وخلفية لكي يتمكن السائق من ركن السيارة بسهولة لتفادي الصدمات والحوادث.

كم تقسيط راف فور في السعودية ؟

يوجد أنظمة عديدة للتقسيط ومن أشهرها شركة عبد اللطيف جميل لبيع السيارات حيث يمكن دفع مقدم وتقسيط الباقي على حوالي 24 شهرا وقد تبلغ قيمة القسط في بعض الحالات 583 ريال سعودي وهناك شركات تستطيع جعل الأقساط تستمر حتى سبع سنوات.

يوجد عروض في رمضان للسيارات يبلغ فيها قيمة القسط الشهري حوالي 40% من دخل العميل ويتم ترخيص 40% من تكلفة السيارة الدفعة الأخيرة أي حوالي 40 ألف ريال غير شاملة الضريبة وكذلك نسبة الزيادة و60,000 ريال يتم تقسيطها على 60 شهر مضافة إلى الضريبة ويبلغ القسط في النهاية حوالي 1300 ريال سعودي.

مواصفات راف فور 2022

تتميز سيارة Rav 4 بالدفع الرباعي ويبلغ قوة المحرك لها 203 حصان وعزم الدوران لها يبلغ 249 نيوتن على المتر ولها ثماني سرعات وهي تتسارع من السكون ل100كم تقطعها في مدة تبلغ 9 ثانية بشكل بسيط وسهل والمحرك أدائه عالي، وتتميز السيارة بشاشة يبلغ قياسها 7 بوصة، كما تدعم الأندرويد أوتو وآبل كار وتحتوي على فتحة سقف.