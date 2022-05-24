مواصفات ومميزات سيارة تويوتا انوفا INNOVA 2022 وسعر تويوتا انوفا في مصر والسعودية

قدمت شركة تويوتا العالمية بتقديم نسختها المطورة لعام 2022 من سيارة تويوتا انوفا، وقد أضافت العديد من المميزات والتغيرات الواضحة في هذا النوع فهي اصبحت تتمتع بشكل مميز داخليًا وخارجيًا، كما أنها قد تم تزويدها بتقنيات حديثة متطورة، وقد بدأ إصدار النسخة الأولى من هذا النوع في عام 2015 حتى يكون موديل لسنة 2016، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بسيارة تويوتا انوفا لهذا العام.

مواصفات سيارة تويوتا انوفا 2022

سيارة تويوتا انوفا التي تم إصدار نسختها المطورة في هذا العام 2022 تتمتع بالكثير من المميزات والتي بالفعل تم اضافتها لها حتى تكون متقدمة ومختلفة عن الاصدارات السابقة لها، ومن أهم هذه المميزات ما يلي:

تتمتع السيارة بوجود العديد من التقنيات الحديثة والمتقدمة، كما تم ايضا تزويدها ببعض الخواص الترفيهية المميزة مثل التمتع بشكل تابلوه ممزود بتقنيات حديثة وسماعات عالية الصوت.

بوجود العديد من التقنيات الحديثة والمتقدمة، كما تم ايضا تزويدها ببعض الخواص الترفيهية المميزة مثل التمتع بشكل تابلوه ممزود بتقنيات حديثة وسماعات عالية الصوت. تتميز بالمساحة الواسعة فهي سيارة عائلية، كما أن لها أداء ديناميكي قوي.

تعتبر من السيارات سهلة القيادة وممتعة.

يبلغ حجم السيارة 2390 كجم، ويبلغ طولها 4.753 متر، ويبلغ عرضها 1.83 متر.

أهم ما يميز هذه السيارة هو شكلها الجميل الخارجي، والذي تم اضافة العديد من التفاصيل الدقيقة لتعطي شكلًا أكثر جمالًا.

هو شكلها الجميل الخارجي، والذي تم اضافة العديد من التفاصيل الدقيقة لتعطي شكلًا أكثر جمالًا. مزودة بمصابيح من اليد، وأخرى كشافات ضباب صغيرة الحجم.

مضاف اليها جنوط رياضية ذات لون فضي مميز مقاس 16 بوصة.

تتمتع بشطنة خلقية ذات مساحة واسعة تصل إلى 515 لتر.

تتمتع بلوحة رقمية من الداخل، ومجموعة من العدادات المطورة، بالإضافة إلى شاشة تعمل باللمس بخواص أكبر تقدم وتطور.

تتميز بأنها مزودة بالعديد من أنظمة الامان المتقدمة حتى تكون أكثر حماية للسائق.

سعر سيارة تويوتا انوفا 2022

تتوفر هذه السيارة في العديد من الدول العربية وسعرها هو: