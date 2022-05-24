نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحش الفرنسي وصل .. سيارة رينو داستر 2022 مواصفاتها أسعار كل الفئات الجبارة في المقال التالي
سيارة رينو داستر 2022 ،قامت الشركة الفرنسية رينو بطرح الكثير من الموديلات للعام الجاري بمصر ونحن من خلال هذا الموضوع سوف نتعرف على ما تتمتع به السيارة من مواصفات ومميزات وسعر طرح سيارة رينو داستر موديل 2022 وتضم نحو 3 فئات وتتمثل في H1, H2, H3K ، تعتبر سيارة رينو داستر من السيارات المثالية للشباب والعائلات الصغيرة وهي قد لاقت رواجاً كبيراً وخاصة في أخر فترة .
سيارة رينو داستر 2022
أبرز مواصفات سيارة رينو داستر
سوف نتعرف على أهم المواصفات التي تتمتع بها سيارة رينو داستر موديل 2022:
- سيارة رينو داستر تتمتع باحتوائها على جنوط رياضية قد تبدأ من 16 بوصة وتصل حتى 17 بوصة مع نظام رباعي الأبواب.
- تحتوي على أقطاب ثنائية بجوال السقف وكذلك المرأيات الجانبية الكهربائية.
- يوجد بها مصابيح نهارية قابلة للعمل من خلال تقنية LED LIGHT، ويبلغ طول الكلي للسيارة نحو 4341 مم.
- وذات عرض يبلغ نحو 1804 مم، والارتفاع يبلغ حوالي 1693 مم للارتفاع مع توفير مساحة تخزين تبلغ 455 لتر.
- السيارة تحصل على قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات تبلغ نحو 1600 سي سي، وينتج عنه قوة تقدر بنحو 115 حصان.
- وذات عزم دوران أقصى يبلغ نحو 156 نيوتن لكل متر.
- مزود بناقل حركة أتوماتيك بسرعات متفاوتة، وتتمكن السيارة من السير من 0 حتى 100 كم لكل ساعة.
- بالفترة الزمنية التي تكون مدتها نحو 11.9 ثانية.
- يوجد بها الكثير من التجهيزات ومن بينها وجود شاشة لعرض الوسائط المتعددة.
- وكذلك حساسات للركن الخلفي مع وجود كاميرا ليكون من السهل الركن والاصطفاف.
- القفل المركزي ومثبت للسرعة ووجود زجاج كهربائي مع فرامل مانعة للانغلاق وبرنامج خاص بتوزيع الإلكتروني.
- ومجموعة من الوسائد الهوائية.
سعر سيارة رينو داستر 2022
- رينو داستر لإصدار PE4*2 بدء من 64,900 ريال سعودي.
- رينو داستر موديل 2022 إصدار PE 4*4 بدء من 71,990 ريال سعودي.
- وسيارة رينو داستر 2022 إصدار SE 4×2 URBAN EDITION بدء من 73,715 ريال سعودي.
- رينو داستر 2022 SE 4×4 SPORT EDITION يبدأ سعرها من 77,855 ريال سعودي.
- رينو داستر 2022 لإصدار LE 4×2 بداية من 78,890 ريال سعودي.
- متوفرة سيارة رينو داستر بإصدار LE 4×4 بداية من 83,490 ريال سعودي.
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