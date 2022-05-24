الوحش الفرنسي وصل .. سيارة رينو داستر 2022 مواصفاتها أسعار كل الفئات الجبارة

سيارة رينو داستر 2022 ،قامت الشركة الفرنسية رينو بطرح الكثير من الموديلات للعام الجاري بمصر ونحن من خلال هذا الموضوع سوف نتعرف على ما تتمتع به السيارة من مواصفات ومميزات وسعر طرح سيارة رينو داستر موديل 2022 وتضم نحو 3 فئات وتتمثل في H1, H2, H3K ، تعتبر سيارة رينو داستر من السيارات المثالية للشباب والعائلات الصغيرة وهي قد لاقت رواجاً كبيراً وخاصة في أخر فترة .

سيارة رينو داستر 2022

أبرز مواصفات سيارة رينو داستر

سوف نتعرف على أهم المواصفات التي تتمتع بها سيارة رينو داستر موديل 2022:

سيارة رينو داستر تتمتع باحتوائها على جنوط رياضية قد تبدأ من 16 بوصة وتصل حتى 17 بوصة مع نظام رباعي الأبواب.

تحتوي على أقطاب ثنائية بجوال السقف وكذلك المرأيات الجانبية الكهربائية.

يوجد بها مصابيح نهارية قابلة للعمل من خلال تقنية LED LIGHT، ويبلغ طول الكلي للسيارة نحو 4341 مم.

وذات عرض يبلغ نحو 1804 مم، والارتفاع يبلغ حوالي 1693 مم للارتفاع مع توفير مساحة تخزين تبلغ 455 لتر.

السيارة تحصل على قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات تبلغ نحو 1600 سي سي، وينتج عنه قوة تقدر بنحو 115 حصان.

وذات عزم دوران أقصى يبلغ نحو 156 نيوتن لكل متر.

مزود بناقل حركة أتوماتيك بسرعات متفاوتة، وتتمكن السيارة من السير من 0 حتى 100 كم لكل ساعة.

من السير من 0 حتى 100 كم لكل ساعة. بالفترة الزمنية التي تكون مدتها نحو 11.9 ثانية.

يوجد بها الكثير من التجهيزات ومن بينها وجود شاشة لعرض الوسائط المتعددة.

وكذلك حساسات للركن الخلفي مع وجود كاميرا ليكون من السهل الركن والاصطفاف.

القفل المركزي ومثبت للسرعة ووجود زجاج كهربائي مع فرامل مانعة للانغلاق وبرنامج خاص بتوزيع الإلكتروني.

ومجموعة من الوسائد الهوائية.

سعر سيارة رينو داستر 2022