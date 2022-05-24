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عمر شويل - جدة وحش الطريق وصل .. سيارة تويوتا كامري الجديدة Toyota Camry ومميزاتها ومواصفات التصميم الخارجي لها 2022 هذا ما سنستعرضه معكم، فإنسيارة تويوتا كامري مميزة حيث قامت شركة تويوتا اليابانية لتصميم السيارات بالإعلان عن سيارة جديدة تتبع فئة السيارات السيدان متوسطة الحجم والتي تعتبر خيار جيدا للعديد من الأفراد المحبين للسيارات لأنها تتميز بمحرك قوي وتصميم رياضي.

وحش الطريق وصل .. سيارة تويوتا كامري الجديدة Toyota Camry

يوجد بهذه السيارة محركين الأول رئيسي والثاني اختياري ويكون المحرك الأول رباعي الأسطوانات باتساع 2.5 لتر لينتج طاقة 202 حصان ودرجة دوران تصل إلى 252 نيوتن/متر لفئة XSE وهذا المحرك يعمل بنظام الدفع الأمامي بنسبة سرعة تصل إلى 7.6 ثانية لكل 100 كيلو متر، لكن المحرك الاختياري فهو V6 يصل سعته إلى 3.5 لطريق بأمتاج طاقة تصل إلى 301 حصان ودرجة دوران تصل إلى 362 نيوتن/متر وذلك بنسبة سرعة تصل إلى 5.7 ثانية في كل 100 كيلو متر.

التصميم الخارجي لتويوتا كامري

إن الشكل الخارجي لهذه السيارة يتميز بوجود شبكة امامية كبيرة وغطاء محرك مصنوع من مادة الألومنيوم يشتمل على طيات مميزة بالإضافة إلى وجود بعض التجديدات في الواجهة الأمامية في فئتي السيارة SE, XSE التي تم تحديثها بوجود شبكة أمامية تشتمل على أشكال مثل قرص العسل، بالإضافة إلى وجود منافذ هواء على جوانب السيارة مع وجود أطراف العادم مصنوعة من مادة الكروم في فئة XSE وتوجد عجلات مصنوعة من الألومنيوم مقاس 18بوصة.

يوجد داخل السيارة برنامج للمعلومات والترفيه مع وجود شاشة تعمل باللمس يصل مقاسها إلى 7بوصة وأيضا يتم إدارة إعدادات الصوت والمكيف من خلال شاشة سريعة تعمل باللمس وتوجد مقصورة خلف السيارة لحفظ الأغراض باتساع 0.4 متر مكعب ويمكن طي المقاعد الخلفية للسيارة.

توجد بها أنظمة Andriod, Apple carplay, wi-fi, Amazon Alexa, Auto Bluetooth ومخرج usb ونظام صوت يحتوي على 6 مكبرات للصوت، ويوجد شاحن لاسلكي وبرنامج ملاحي وراديو حديث وبرنامج صوت JBL ومكيف هواء مع وجود نظام تتبع المسار ومغادرة المسار ووجود برنامج تحذير الاصطدام الأمامي والكبح التلقائي في حالات الطوارئ.

أسعار تويوتا كامري