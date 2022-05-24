نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا فورتشنر الجديدة 2023 تعرف علي المواصفات والأسعار بالتفاصيل والصور في المقال التالي

عمر شويل - جدة تويوتا فورتشنر الجديدة 2023 هي واحدة من أقوى السيارات بالعالم بل وتعد من أكثرها اعتمادية. حيث يتطلع العديد من الراغبين في الحصول علي سيارات عملية جداً وكذلك ذات محرك قوي ومستوى رفاهية عالي والتي يمكن أن يجدوها في السيارة تويوتا فورشتنر, وقد أعلنت شركة تويوتا في وقت سابق عن البدء في عرض السيارة الأكثر عملية التي تناسب جميع الطرق سواء كانت داخل المدينة أو حتي في المناطق الجبلية والصحراوية وذلك لما تتمتع به تويوتا فورتشنر من محرك قوي ونظام الدفع الرباعي الذي يتناسب مع كافة الطرق. وكنا قبل ذلك قد تناولنا تفاصيل السيارة هيونداي التوسان 2022 في مقال سابق, فسوف يتم اليوم تناول تفاصيل تويوتا فورتشنر الجديدة 2023, حيث سيتم التطرق إلي مواصفات السيارة مع تواجد بعض الصور لها خلال هذا المقال.

مواصفات تويوتا فورتشنر الجديدة 2023

قامت شركة تويوتا بعرض سيارتها ماركة فورتشنر الجديدة موديل 2023 بعدد سبعة (7) مقاعد ولذلك فإن هذه السيارة عملية جداً ومناسبة للعائلات.

كما تتمتع السيارة بحقيبة خلفية (شنطة) كبيرة والتي يمكن زيادة مساحتها عن طريق طي أخر مقعد من السيارة.

الأمر الذي يجعل السيارة تتناسب مع جميع الاحتياجات للعائلة من حيث عدد الأفراد والحمولة المرغوب في نقلها أثناء الرحلات المختلفة.

كما أن الشركة أعلنت أنه تم إصدار هذه السيارة بمحرك قوي جداً وصندوق تروس ست (6) سرعات بنظام الدفع الرباعي الذي يتناسب مع الطرق الوعرة الجبلية أو الصحراوية الرملية. ويمكن التحكم في إمكانيات الدفع الرباعي من خلال بكرة صغيرة يمكن تحريكها علي أي وضع (H2 – H4 – L4) وطبقاً لاحتياجك في حينه. وقد نوهت إلي الضغط علي البكرة قبل دورانها في حالة الرغبية في العمل علي نظام (L4).

ويوجد بها أيضا العديد من الكماليات ومستويات الرفاهية العالية, فيوجد بها كاميرا خلفية, وحساسات الركن الذكية التي تنبه قائد المركبة بوجود مانع خلف السيارة مع تحديد مسافته وإمكانية رؤيته بواسطة الكاميرا الخلفية.

وبها مكيف هواء باللمس وذات فتحات تخوية خلفية ليصل الهواء في أسرع وقت إلي جميع الركاب بسهولة ويسر.

وتتمتع السيارة أيضا بنظام التشغيل الذكي, وهو نظام يمكّن قائد السيارة من تشغيل المحرك بضغطة واحدة علي زرّ التشعيل الذكي في السيارة ودون الحاجة إلي إخراج المفتاح من جيبه.

كما يوجد بالسيارة نظام التحكم الكلي بجميع إمكانياتها من خلال وجود أزرار التحكم عن بعد بعجلة القيادة, بالإضافة إلي وجود شاشة باللمس بمساحة حتي 8 بوصة, ويوجد بها معدلات أمان عالية جداً بالإضافة إلي عدد من الوسائد الهوائية (3) وسادة هوائية أمامية.

وأوضحت الشركة أن سعر السيارة في مصر يبدأ من (890,000) ألف جنيها مصريا وحتي حوالي (1,070,000) مليون وسبعون ألفاً لأعلي فئة فيها.أما عن الأسعار في السعودية فتبدأ من (120,000) ألف ريال سعودي وتصل إلي (171,000) ألف ريال سعودي لأعلي فئة.