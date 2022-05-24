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عمر شويل - جدة نعرض لحضراتكم سيارات مستعملة في السعودية للبيع رخيصة السعر ومواصفاتها عالية. والسيارات المستعملة المعروضة للبيع متنوعة ما بين هونداي، ومرسيدس وفورد، وشفروليه، علاوة على سيارات نيسان وكيا ولكزس. وننقل هذه الاسعار من موقع سيارة الشهير لبيع السيارات المستعملة.

سيارات مستعملة في السعودية للبيع رخيصة السعر مواصفات عالية

متوافر سيارة تويوتا ياريس واي ستاندرد 2019 مستعملة ممشى 96628 كيلومتر سعر الكاش 54500 ريال سعودي. علاوة على سيارة هونداي النترا 2018 جي ال ستاندر سعر 52000 ريال سعودي مستعملة ممشى 137861 كيلومتر. كما توجد سيارة هونداي اكسنت 2018 جي ال ستاندر مستعملة ممشى 142552 كيلومتر سعرها الكاش 40900 ريال سعودي. كما متوافر وسيارة تويوتا 2..5 ال RAV 4 I 4 موديل 2017 وممشى 119000 بسعر الكاش 50000 ريال سعودي. كما متوافرة تويوتا كورولا اكس ال اي اي 4 اي 1..6 ال موديل 2010 والممشى الخاص به 234000 كيلومتر بسعر الكاش 15000 ريال سعودي. علاوة على ذلك سنجد معروض هيونداي توكسون اي 4 2.0 ال موديل 2017 وممشى 76000 كيلومتر وسعر الكاش الخاص بها 616000 ريال سعودي.

اسعار سيارات مستعملة في السعودية للبيع رخيصة السعر مواصفات جيدة

مازالنا اعزائي القراء نتناول اسعار سيارات مستعملة في السعودية للبيع الرخيصة والمواصفات الجيدة فنجد متوافر بي إم دبليو اكس 6- V8- 5.0 L وموديل 2015 وممشى 42000 كيلومتر سعر كاش 123000 ريال سعودي. علاوة على ما سبق توجد سيارة فورد ايدج في 6 3.5 ال مستعملة موديل 2013 وممشى 153000 كيلومتر وسعرها الكاش 35000 ريال سعودي. ونواصل مع بعضنا البعض اسعار سيارات مستعملة في السعودية توجد سيارة تويوتا برادو جي اكس ار 14 2.7 إل موديل 2014 ممشى 150000 ريال سعودي، وسعرها الكاش 58000 ريال سعودي. علاوة على ما سبق توجد سيارة مازدا اي 4 2.5 ال وموديل 2018 الممشى 47000 كيلومتر وسعرها الكاش 66000 ريال سعودي. كما معروض أيضًا سيارة فورد اكسبلورر في 6 -4.0 ال موديل 2010 وممشى 224000 كيلومتر وسعرها الكاش 14000 ريال سعودي. كما توجد سيارة تشانجان سي اس 95 – 268642 موديل 2019 وممشى 85000 كيلومتر وسعرها الكاش 63000 ريال سعودي.

السيارات المستعملة للبيع الرخيصة في السعودية موديلات مختلفة

من اسعار سيارات مستعملة في السعودية توجد سيارة هيونداي اكسنت اي 4- 1.4 ال وموديل 2013 وممشى 205000 كيلومتر وسعرها الكاش 14000 ريال سعودي. وتوجد سيارة شيفروليه تاهو في 8 – 5.3 ال موديل 2016 وممشى 176000 كيلومتر وسعرها المتاح الكاش 100000 ريال سعودي. كما توجد سيارة تويوتا اف جي كروزر في 6 – 4.0 ال وموديلها 2016 وممشى 229000 كيلومتر وسعرها الكاش 87000 ريال سعودي. كما متوافر سيارة مستعملة تويوتا برادو TX. و I4 , 2.7 موديل 2015 وممشى 179000 ريال سعودي. أما عن السعر الكاش المعروض 77500 ريال سعودي. كما متاح سيارة بورش كايين V8 4.8L S مستعمل موديل 2011 في مدينة قرطبة الخبر ممشى 158000 كيلومتر ومعروضة بسعر 70000 ريال سعودي.