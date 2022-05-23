نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض سيارات مستعملة حديثة للتنازل المجاني بدون مقابل أو شروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض سيارات مستعملة حديثة للتنازل المجاني بدون مقابل أو شروط، تتوفر للتقبيل سيارة تويوتا كامري موديل 2021 عدادها 53 ألف كيلو متر، ماكينة اربعة 4 سلندر حجم 2.5 لتر بقوة 204 حصان والجيربوكس أوتوماتيك، تم تركيب حماية للمراتب والديكورات الداخلية مع إضافة حماية للأنوار الأمامية. تتميز مواصفات السيارة بحساسات خلفية، ليد، جنوط مقاس 16 إنش، نظام تثبيت للسرعة، فتح السيارة بالريموت، تحكم من خلال عجلة القيادة متعددة الاغراض، مكيف يدوي، اتصال USB وبلوتوث، مقاعد مخمل وغيرها من التجهيزات. السيارة للتنازل بدون مقابل على مصرف الراجحي وقيمة القسط الشهري 1491 ريال، تم سداد 11 قسط، ومتبقي سداد 49 قسط + دفعة أخيرة 43 ألف ريال.

سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل

تتوفر للتنازل بدون شروط سيارة نيسان اكس تريل موديل 2020 عدادها 35 ألف كيلو متر، ماكينة اربعة سلندر حجم 2.5 لتر بقوة 170 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. تتميز مواصفات السيارة بجنوط مقاس 17 إنش، مُثبت سرعة، فتح السيارة بالريموت، زجاج كهربائي، أذرار تحكم من الدريكسون، فرامل مانعة للانغلاق، تحكم في الانزلاق، مقاعد مخمل، مكيف أوتوماتيك، منافذ متعددة للشحن والطاقة، 4 مكبرات الصوت وغيرها من التجهيزات. السيارة للتقبيل أقساط على بنك الراجحي وقيمة القسط الشهري 1230 ريال، تم سداد مبلغ 15946 وإجمالي المتبقي 77639 ريال.

تتوفر كذلك سيارة تويوتا كورولا ستاندر موديل 2021 عدادها 38 ألف كيلو متر للتنازل، ماكينة 3 سلندر حجم 1.5 لتر بقوة 119 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. تتميز مواصفات السيارة بوجود حساسات خلفية، جنوط مقاس 16 إنش، كاميرا خلفية، مقاعد مخمل، شاشة وسطية تدعم نظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، نظام ذكي لتثبيت السرعة، فتح السيارة بالريموت، سنتر لوك وزجاج كهرباء، عجلة قيادة ذكية، مكيف يدوي، اتصال USB، بلوتوث وغيرها من التجهيزات. السيارة للتنازل بدون مقابل على عبد اللطيف جميل للتمويل وقيمة القسط الشهري 1391 ريال، تم سداد 11 قسط ومتبقي سداد 49 قسط + دفعة أخيرة عشرين ألف ريال.

سيارات للتقبيل بدون شروط

تتوفر للتنازل سيارة كيا اوبتيما ستاندر موديل 2020 عدادها 123 ألف كيلو متر، ماكينة اربعة سلندر حجم 2.4 لتر بقوة 178 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. تتميز مواصفات السيارة باضاءات ليد، حساسات امامية، حساسات خلفية، تحكم بالنظام السمعي عبر المقود، بلوتوث، مخرج USB، مثبت سرعة، مثبت كرسي أمان للأطفال، جنوط المونيوم مقاس17 إنش، إشارة إنعطاف جانبية على المرايا، إضاءة الأنوار الأمامية بتحكم تلقائي، منفذ شحن خلفي وغيرها من التجهيزات . السيارة للتقبيل بدون شروط على البنك الأهلي وقيمة القسط الشهري 1498 ريال، تم سداد 25 قسط ومتبقي سداد 35 قسط + دفعة تملك 26 ألف ريال.