نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيا وهيونداي سيارات مستعملة رخيصه في السعودية بحالات ممتازة بأقل الاسعار في السوق في المقال التالي
عمر شويل - جدة إليكم أفضل سيارات مستعملة في السعودية، يسعى السوق المستعمل للسيارات في دولة المملكة العربية السعودية إلى توفير الكثير من السيارات التي قد يحتاج إليها الأشخاص التي ترغب في شراء سيارة بأسعار مناسبة، فلم يعد في مقدرة الكثير شراء سيارة جديدة لأن السيارات الجديدة أسعارها أصبح مبالغ فيها لأنها تنافس بعضها في التطور والتكنولوجيا التي يتم تزويدها بها، وسنقدم لكم فيما يلي أكثر من سيارة مستعملة ولكن بمواصفات مميزة وأسعار مناسبة.
سيارات مستعملة رخيصه في السعودية بحالات ممتازة
1. سيارة شيفروليه إبيكا 2011 مستعملة
تم إصدار سيارة شيفروليه إبيكا في عام 2011م ولكنها حتى الآن لا تزال مطلوبة في الأسواق ومن أبرز مواصفاتها:-
- يمكن للسيارة قطع مسافة قدرها 189 ألف كيلو متر وتعمل بالوقود البنزين.
- لون السيارة من الخارج لونها أسود لامع ومزودة بموتور قوي وناقل الحركة يعمل أوتوماتيكيًا.
- تتكون السيارة من أربعة أبواب وسعر بيع السيارة في السوق المستعملة يبلغ 4 آلاف ريال سعودي.
2. سيارة كيا ريو 2004 مستعملة
بالرغم من أن السيارة قديمة جدًا ومرّ الكثير من الوقت على إصدارها وتم إصدار الكثير من السيارات والفئات من نفس السيارة ولكنها لا تزال من أفضل السيارات حيث أن أبرز مواصفاتها ما يلي:-
- تم إصدار السيارة في عام 2004م وتسير بعدد 413 ألف كيلو متر مسافة ولونها الخارجي رصاصي داكن.
- تعمل السيارة بوقود البنزين ومقترن الموتور بفتيس حركي يعمل بشكل أوتوماتيكي.
- سعر بيع السيارة في سوق المستعمل سعرها 3 آلاف ريال سعودي وتتكون من أربعة أبواب.
3. سيارة هيونداي سوناتا 2007 مستعملة
سيارات هيونداي من أفضل سيارات الأسواق في الوطن العربي وفي جميع بقاع العالم حتى وإن كان تم إصدارها من وقت كبير ومن بين مواصفاتها ما يلي:-
- سعر السيارة تبلغ حوالي 9 آلاف ريال سعودي في سوق المستعمل.
- عدد أبواب السيارة حوالي أربعة أبواب وتعمل بالبنزين ولونها الخارجي رصاصي.
- ناقل الحركة يعمل أوتوماتيكيًا ويمكنها قطع 250 ألف كيلو متر مسافة.
4. سيارة أكسينت إتش بي 1992
هذه السيارة قديمة جدًا ولكن سيارات أكسينت منذ وقت نشأتها وهي تتمتع بالإقبال الكبير والشهرة الواسعة ومن مواصفاتها ما يلي:-
- تم الكشف عن السيارة في عام 1992م وتقطع 300 ألف كيلو متر مسافة.
- ناقل الحركة المزود به المحرك يعمل يدويًا وتعمل السيارة بالبنزين.
- سعر السيارة يبلغ 2500 سي سي ولونها الخارجي رصاصي بأربعة أبواب.
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